Les Girondins de Bordeaux battent dans la douleur Lorient 2-1, l'avant-dernier de Ligue 1

Au terme d'un match âpre et dans lequel Lorient a souvent mis Bordeaux en difficulté, les Marine et Blanc se sont finalement imposés 2-1 à domicile, ce samedi soir pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Rémi Oudin a inscrit les deux buts.

Il y a des matchs qu'il faut savoir gagner sans la manière et celui de ce samedi soir en était un. Les Girondins de Bordeaux se sont donné de l'air en battant Lorient 2-1, à domicile pour le compte de la 19è journée de Ligue 1, la dernière de la phase aller. Les Bordelais terminent cette première partie de saison à la 10è place. Une victoire obtenue grâce à un doublé de Rémi Oudin, qui inscrit ses 3e et 4e buts sous le maillot des Marine et Blanc. Il devient le meilleur buteur du club cette saison, devant Toma Bašić (3 buts).

Une victoire obtenue dans la douleur tant Lorient, avant-dernier de Ligue 1, a su gêner les Girondins. D'abord en procédant par contre, ce qui a déstabilisé une défense bordelaise assez friable. Mais aussi en prenant le contrôle du jeu dans le dernier quart d'heure et en multipliant les assauts sur la cage du portier Benoît Costil. "Ce soir, on fait jeu égal avec Bordeaux. C’est dur d’être mené 2-1 à la mi-temps", a regretté Christophe Pélissier, le coach des Merlus.

Un match âpre dans les duels et parfois approximatif sur le plan technique comme sur les deux buts, par exemple, qui ne sont pas les plus spectaculaires. Rémi Oudin le reconnaît d'ailleurs mais le double buteur du soir s'en contente : "Le premier je le mets avec beaucoup d'envie et le deuxième il rentre avec de la réussite. Mais ça fait du bien d'en avoir parfois et que ça tourne en notre faveur."

On me dit qu'il faut dégraisser et je le comprends. Mais moi je prêche pour ma paroisse - Jean-Louis Gasset

Gasset aimerait bien un ou deux joueurs pour le mercato

Pour mieux faire, répète le coach bordelais Jean-Louis Gasset, il faudra peut-être se renforcer. Il considère déjà la prolongation de Paul Baysse comme un premier recrutement et "si on veut progresser il faudra peut-être en prendre un ou deux de plus. Pour ça, on me dit qu'il faut dégraisser et je le comprends. Mais moi je prêche pour ma paroisse", sourit l'entraîneur.

Par ailleurs, Jean-Louis Gasset a fait un point sur la blessure d'Hatem Ben Arfa en expliquant qu'il était possible qu'il joue ce dimanche lors du déplacement à Nice. Tout va dépendre des examens qu'il passe cette semaine.