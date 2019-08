Les Girondins de Bordeaux constatent un effet Laurent Koscielny sur les vente de billets

Bordeaux, France

C'est la recrue phare du mercato estival des Girondins de Bordeaux. Il est la curiosité de ce début de saison aux Girondins de Bordeaux : le défenseur international de presque 34 ans Laurent Koscielny en provenance d'Arsenal. Depuis son arrivée, la billetterie s'est emballée à entendre Antony Thiodet, le directeur commercial des Girondins de Bordeaux. "Le jour de la signature de Koscielny, sur internet par exemple, par rapport à ce qui se passe habituellement, on a constaté +30% sur la vente des billets, puis encore +25% le jour d'après et encore +15% le troisième jour. Donc il y a eu un impact, mais finalement assez relatif. Il y a eu un impact pour ceux qui savent qui est Koscielny. Les footeux. Cette signature a eu moins d'effet sur les autres publics que l'on vise et qui nous intéresse. C'est là-dessus que l'on doit travailler".

Antony Thiodet " oui il y a eu un impact, mais sur les footeux uniquement, et on doit reconquérir un public plus large" Copier

10 600 abonnés à ce jour. Mieux que la saison dernière

Malgré les résultats très décevants la saison passée (14e de Ligue 1) et lors des matches amicaux de préparation cet été, les chiffres des abonnements sont plutôt encourageants pour le moment selon le club : 10 600 comptabilisés à ce jour. C'est plus que l'an dernier à la même date (8900). Objectif affiché par la direction des Girondins de Bordeaux : augmenter la fréquentation du stade de 20% cette saison.