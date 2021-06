Les Girondins de Bordeaux pourraient être relégués en Ligue 2 à titre provisoire

Arrêtez de trembler, la décision ne serait que provisoire ! Au lieu de passer une seule fois devant le gendarme financier du football, la DNCG, les Girondins de Bordeaux vont avoir droit à deux voire trois auditions, d’après plusieurs sources proches du dossier. Selon une source, il y aurait deux passages (2 juillet et d'ici le 13 juillet) et selon la deuxième source, le club passerait trois fois devant la DNCG (fin juin, 2 juillet et d'ici le 13 juillet). C’est une volonté du gendarme financier du football qui veut, en premier lieu, solder le bilan financier du club qui va présenter son budget à l’issue de la saison 2020-2021. Et ensuite s'attaquer à la reprise du club.

Les deux autres auditions de la DNCG auront lieu le 2 et le 13 juillet

Avec plusieurs millions d’euros de pertes nettes, le club devrait sans trop de doutes être déficitaire et donc pourrait être relégué administrativement. Cette première audition aura donc lieu en début de semaine prochaine d'après une source du dossier. Ensuite, le 2 juillet, Gérard Lopez présentera son projet de reprise à la DNCG. Enfin, d’ici le 13 juillet, le gendarme financier interrogera le repreneur Gérard Lopez sur ses fonds, sa capacité à assumer les charges du club et à tenir pour la saison 2021/2022. Si l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois dispose de ressources suffisantes, la DNCG prononcera le maintien des Girondins de Bordeaux en Ligue 1. Si ce n’est pas le cas, le club descendra et cela de façon définitive.

Le projet sportif de Lopez défini dès le 2 juillet

Pour l’instant, le projet sportif de Gérard Lopez est inconnu. Le staff, l’entraîneur, l’organigramme du club et même le nom du président devraient filtrer. Y aura-t-il un PDG ou alors Gérard Lopez sera lui même le président du club ? De source proche du dossier, on sait qu’il veut s’impliquer autant qu’à Lille où il avait opté pour cette solution. Jean-Louis Gasset et Alain Roche vont-ils être maintenus ? Le doute plane aussi.

Pour autant, Gérard Lopez attend que la DNCG rende son premier avis le 2 juillet pour commencer à distiller des pistes. C’est à ce moment-là qu’il va définir les contours de son projet économique et sportif. Pour l’instant, il n’est toujours pas propriétaire du club bien qu’il ait trouvé un accord avec King Street et Fortress.