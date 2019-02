Les Girondins de Bordeaux écartent du groupe leur attaquant Yann Karamoh

Yann Karamoh a été mis à pied à titre conservatoire par les Girondins de Bordeaux ce mercredi. Le jeune attaquant arrivé l'été dernier ne jouera pas à Paris après avoir manqué Marseille. C'est son comportement sur le terrain et en dehors qui est à l'origine de cette sanction.

Bordeaux, France

Moins d'un an après son arrivée à Bordeaux, en provenance de l'Inter Milan, Yann Karamoh, l'espoir international, est mis à pied par les girondins de Bordeaux.

A la suite d’un comportement inapproprié et inacceptable que le Club ne peut tolérer, Yann Karamoh a été mis à pied à titre conservatoire.

Dans son communiqué, le club parle d'un comportement inapproprié et inacceptable, une référence à son non match à Strasbourg, lors de l'élimination en demi-finale de la coupe de la ligue. Ricardo, le manager avait décidé de se passer de lui pour la rencontre à Marseille. Une sanction pour son comportement non professionnel a reconnu Eric Bédouet après le match. Mais pendant que ses coéquipiers se faisaient battre par une autre équipe mal en point, le jeune ailier s'envolait pour Paris pour faire du shopping. Une petite excursion repérée sur les réseaux sociaux de l'intéressé.

Yann Karamoh fait du shopping à Paris pendant que ses coéquipiers sont à Marseille - Capture d'écran compte Instagram Yann Karamoh

Yann Karamoh en excursion à Paris pendant que ses coéquipiers se font battre à Marseille - Capture d'écran compte Instagram Yann Karamoh

Accrochage en coulisse

Selon l'Equipe, la mise à pied est aussi le résultat d'une dispute qui a éclaté ce lundi avec l’entraîneur adjoint, Patrick Colleter. Yann Karamoh ne s'est pas présenté ensuite à l'entraînement, préférant passer sa journée à Paris. L'écart de trop pour la direction qui a décidé de se passer d'un joueur pourtant prometteur. Prêté par l'Inter Milan l'été dernier, sans option d'achat, Yann Karamoh aurait pu rester au delà du mois de juin. Mais l'espoir international semble s'être grillé avec les girondins. Selon les informations de 20 minutes, il aurait présenté ses excuses au staff .