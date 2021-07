Les Girondins de Bordeaux finalement maintenus en Ligue 1 par la DNCG

Les Girondins de Bordeaux respirent. La DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) a validé en appel le projet de reprise du club par Gérard Lopez ce lundi soir alors que la décision ne devait intervenir que mardi en fin d'après-midi. Cela signifie que les Marine et Blanc joueront bien en Ligue 1, à commencer dès le 8 août prochain contre Clermont. Dans un communiqué, Gérard Lopez s'est exprimé : "C'est une immense joie que je partage avec tous ceux qui nous ont soutenus dans ce projet et qui se sont battus. C'est un grand jour pour les Girondins, et nous allons nous atteler à mettre en place ce projet sportif et économique validé ce soir."

Deux conditions posées par la DNCG

Le gendarme financier du foot a conditionné son choix. D'abord, Gérard Lopez devra encadrer la masse salariale du club. C'est une mesure courante prise par la DNCG. Elle implique que le club doit fixer un plafond des salaires auquel il devra se tenir tout au long de la saison.

Ensuite, le club a une interdiction de recrutement à titre onéreux. Concrètement, cela veut dire que l'homme d'affaires va devoir vendre avant de penser à acheter, le tout dans le cadre du budget qui a été présenté par Gérard Lopez, mais ce dernier a déjà pris cet engagement auprès de la DNCG. Ce dernier n'est pas étonné : "Les décisions de la DNCG en matière de masse salariale et d'achat et revente des joueurs sont conformes au modèle de gestion saine du club que j'ai présenté aujourd'hui. Une nouvelle page de l'histoire du club s'ouvre maintenant et nous allons l'écrire tous ensemble."