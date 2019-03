Les Girondins de Bordeaux misent sur le potentiel de Paulo Sousa

Bordeaux, France

Son nom a commencé à circuler quelques heures après l'annonce du licenciement de Ricardo. Paulo Manuel Carvalho de Sousa, dit Paulo Sousa, se prépare à devenir le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux. Le club ne confirme pas officiellement, mais plusieurs médias, dont Sud Ouest et l'Equipe, l'affirment. Paulo Sousa va succéder au duo Ricardo - Eric Bedouet, qui n'aura tenu que six mois à la tête du club, avec des résultats de moins en moins flatteurs : Bordeaux est éliminé de toutes les coupes dans lesquelles il était engagé et pointe à la 13e place de Ligue 1, loin de l'Europe. Eric Bedouet assurera l'intérim pour la dernière fois ce samedi à Monaco. Ensuite, il devrait prendre les commandes de l'équipe pour la réception de Rennes, le 17 mars. Paulo Sousa aura 10 matches pour remobiliser le jeune groupe girondin et redresser la barre.

Le raté des expériences anglaises

Paulo Sousa a commencé sa carrière de coach en 2005, chez les jeunes du Portugal (moins de 16 ans), un choix logique pour le milieu de terrain aux 52 sélections avec la Seleção portugaise. Paulo Sousa a ensuite roulé sa bosse dans plusieurs championnats : Angleterre, Israël, Hongrie, Suisse, Chine. Des expériences plus ou moins réussies. Ses passages en Angleterre, au début de sa carrière d'entraîneur, sont anecdotiques voire catastrophiques. Il a notamment été viré pour mauvais résultats après 3 petits mois à Leicester, en 2010.

Un technicien de caractère qui a du mal à enchaîner

L'ancien joueur de la Juventus de Turin a du leadership et du caractère. Après les ratés anglais, il se remet en question et vise des championnats moins prestigieux, comme la Hongrie et Israël, pour s'aguerrir. Avant de se révéler à la Fiorentina entre 2015 et 2017. Accueilli avec méfiance, les florentins et les turinois n'entretenant pas les meilleures des relations, il s'impose et sous son coaching, le club italien signe un début de saison canon, son meilleur depuis plus de 15 ans.

La fiorentina joue avec une maturité hallucinante ça monte et presse en bloc paulo sousa travaille très bien #NapoliFiorentina — culturefootball (@culturefootball) October 18, 2015

Mais encore une fois, les bons résultats ne tiennent pas et il finit par partir, cette fois vers la Chine. Un choix qui peut surprendre, alors qu'il semblait en mesure de s'imposer, enfin, en Europe. Il était sans contrat depuis son départ du Tianjin Quanjian, en octobre dernier.

Le palmarès flatteur du joueur Paulo Sousa

Si son palmarès d'entraîneur est peu étoffé (un titre de champion d'Israël, un titre de champion de Suisse, une coupe de la Ligue hongroise, deux Supercoupes de Hongrie), celui du joueur Paulo Sousa impressionne : le milieu de terrain a remporté deux fois la Ligue des champions, avec la Juventus et Dortmund. Il a été champion d'Italie et champion du Portugal. Il connaît l'exigence du haut niveau européen. A la Fiorentina, les observateurs du Calcio soulignaient la solidité défensive, la sérénité et la maturité apportée par Paulo Sousa : trois qualités qui feraient du bien au jeune groupe girondin pour finir la saison sur une pente ascendante.