Les Girondins de Bordeaux ne sont pas "assez beaux et fluides" selon leur entraîneur

A l'aune de la 20e journée, les Girondins de Bordeaux se déplacent à Nice, ce dimanche après-midi à 15h. Une affiche du ventre mou de Ligue 1 dont les Bordelais et les Aiglons sont coincés, respectivement à la 10e et 11e place. Une victoire pourrait débloquer l'une des deux équipes.

Enchaîner face à une équipe de Nice bien male en point cette saison : voilà l'objectif de ce dimanche après-midi pour les Girondins de Bordeaux. Ils se déplacent sur la côte d'Azur, à 15h à l'Allianz Riviera, pour le compte de la 20è journée de Ligue 1. Au classement, les Marine et Blanc sont 10e et peuvent encore espérer accrocher une place européenne car ils ne sont qu'à six unités de la première place qualificative. Ce dimanche, les Bordelais vont à Nice, encore une fois, sans leur meneur de jeu Hatem Ben Arfa qui est encore blessé à la cuisse. Il est remplacé par le milieu défensif Tom Lacoux.

Jean-Louis Gasset est revenu sur le transfert de son défenseur brésilien Pablo, vers le Lokomotiv Moscou, pour 2,5 millions d'euros. Ce dernier était en fin de contrat en juin 2021 avec les Girondins de Bordeaux et le club réalise une belle opération financière quand on sait le déficit estimé à 50 millions d'euros qui devrait toucher le club en fin de saison. Pour autant, le coach bordelais fait passer un message : "Il reste encore 15 jours où l'on peut encore avoir des... nouveautés, souligne-t-il plein de nuances. Alain Roche se charge de ça et il le fait très bien". Mais il ajoute : "Moi je cherche des opportunités au cas où... On travaille", a assuré Jean-Louis Gasset.

à lire aussi Mercato : les Girondins de Bordeaux vont d'abord dégraisser avant de recruter

Depuis le retour en 2021, les Bordelais ont pris des points, ils n'ont pas perdu, mais ils sont encore loin de satisfaire les attentes de leur coach. "On a pris quatre points sur six sans être très beaux. Ça a été laborieux, on a pas cette fluidité technique qu'on aimerait avoir", relève-t-il. Avant de refaire appel à sa traditionnelle méthode Coué : "Mais quand vous prenez des points, vous prenez de la confiance. Vous regardez le classement et vous vous dîtes : pourquoi pas ?"