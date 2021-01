Les Girondins de Bordeaux officialisent le prêt de Jean-Michaël Seri

L'arrivée d'un milieu défensif aux Girondins de Bordeaux devenait imminente, les dirigeants ont finalement bougé dans ce sens. Les Marine et Blanc voient arriver Jean-Michaël Seri, 29 ans, sous la forme forme de prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Seri vient compenser numériquement la blessure du milieu défensif brésilien Otavio, victime d'une rupture du tendon d'Achille il y a une semaine et absent pour le reste de la saison. L'entrejeu bordelais était déjà, même avant la blessure d'Otavio, le secteur de jeu où l'effectif bordelais était le moins fourni.

Deux matchs cette saison dont le dernier le 1er octobre

L'international ivoirien (30 sélections) est une vieille connaissance de la L1 qu'il a fréquentée de 2015 à 2018 du côté de Nice avec pour partenaires deux Bordelais actuels, le défenseur Paul Baysse et le milieu offensif Hatem Ben Arfa. Après le Gym, Jean-Michaël Seri a rejoint Fulham pour 30 millions d'euros, club avec lequel il a disputé 32 matches de Premier League sans parvenir à éviter la descente. Il a ensuite été prêté un an à Galatasaray, pour une saison pleine à nouveau (37 matches disputés dont six de Ligue des Champions) avant de revenir à Londres en août dernier.

Son club de Fulham, promu en Premier League mais ne comptant pas sur lui cette saison, ne l'a pas inscrit pour disputer le championnat. Depuis le début de saison, Seri n'a été aligné que deux fois en Coupe de la Ligue anglaise, son dernier match remontant au 1er octobre et une défaite contre Brentford (3-0). Depuis, il évoluait avec la réserve de Fulham et s'entretenait dernièrement avec des préparateurs physiques.