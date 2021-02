Les Girondins de Bordeaux prêtent Josh Maja à Fulham (officiel)

Jean-Louis Gasset évoquait un secteur bouché, la concurrence au niveau de l'attaque girondine s'est finalement allégée ce lundi soir. Lors des ultimes heures du mercato hivernal, Josh Maja est parti à Fulham pour un prêt jusqu'à la fin de la saison. L'attaquant anglais de 21 ans rejoint le club londonien alors qu'il avait perdu sa place de titulaire à la pointe de l'attaque ces dernières semaines. Cela coïncide avec les bonnes performances de l'attaquant sud-coréen Hwang Ui-Jo.

Cette saison, Josh Maja avait bien commencé en inscrivant deux buts au cours des sept premières rencontres (Angers et Marseille) mais il s'est éteint depuis. Il n'a plus marqué depuis le 17 octobre et sa réalisation à l'Orange Vélodrome contre l'OM. Intéressant dans son jeu dos au but et dans sa conservation du ballon, il a été remplacé par un profil qui semble plus correspondre au jeu des Girondins en 2021, à savoir un joueur qui prend la profondeur, qui apporte de la vitesse et surtout qui impulse un pressing sur la défense adverse.

Josh Maja retrouve la Grande-Bretagne après avoir évolué trois saisons sour le maillot de Sunderland. C'est lors de sa dernière saison en League One (troisième division anglaise) qu'il avait brillé et tapé dans l'oeil des Girondins de Bordeaux, en inscrivant 15 buts en 24 rencontres. Les Marine et Blanc avaient alors déboursé 1,7 millions d'euros, fin janvier 2019.