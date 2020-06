Les Girondins de Bordeaux reprennent à huis clos avant le passage devant la DNCG

L'équipe masculine des Girondins de Bordeaux revient au Haillan ce lundi. Une reprise en douceur, loin des yeux du public et des médias, et dans un climat particulier alors que les supporters grondent et que le club prépare son passage devant le gendarme financier du foot français.