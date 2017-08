Les Girondins de Bordeaux s'imposent 2 à 1 face à Troyes

Bordeaux s'empare provisoirement de la 5ème place du championnat après sa victoire face à Troyes 2 buts à 1 ce samedi soir. Les hommes de Gourvenec se consolent un peu de leur élimination en Ligue Europa.

Les marines et blancs se sont imposés à domicile 2 à 1, grâce à des buts signés François Kamano à la 15ème minute de jeu puis Younousse Sankhare en tout début de deuxième mi-temps (47ème). Pourtant Bordeaux a eu chaud après la réduction du score à la 51ème (but de Darbion pour Troyes). Visiblement fatigués en fin de partie les hommes de Jocelyn Gourvennec se sont fait peur.

Après notre deuxième but on les relance en étant pas suffisamment vigilant. On s'est mis inutilement en danger

Jérémy Toulalan, défenseur et capitaine des Girondins