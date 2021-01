Les Girondins de Bordeaux se promènent à Nice et mettent fin à leur série noire

Les Girondins de Bordeaux étaient en balade du côté de Nice, avec cette victoire 3-0 à l'Allianz Riviera ce dimanche après-midi pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Les Marine et Blanc se rassurent sans Hatem Ben Arfa et remontent à la 8e place.

Maîtres incontestés de l'inconstance, les Girondins de Bordeaux ont enfin brisé leur série noire en allant battre Nice 3-0 à l'Allianz Riviera, ce dimanche après-midi pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Les buteurs du soir sont Hwang Ui-Jo, Toma Bašić et Paul Baysse et ont permis aux Marine et Blanc de conjurer le score en enchaînant une deuxième victoire consécutive, ce qui n'était plus arrivé depuis deux ans.

Stat : C'est la plus large victoire à l'extérieur pour Bordeaux depuis septembre 2016 (3-0 à Metz)

Les hommes de Jean-Louis Gasset sont tombés contre une équipe faible techniquement et mentalement. En défaut sur chaque incursion bordelaise - principalement sur le côté droit où Yacine Adli est venu dézoner comme sur le premier but - les Aiglons ont craqué et se sont jeté dans la bataille après l'ouverture du score de Hwang Ui-Jo (50'). Les Girondins de Bordeaux n'ont marqué qu'en seconde période mais ils auraient pu aggraver le score en étant plus efficaces dans le premier acte.

La performance collective la plus aboutie depuis le début de la saison

Le manque d'adversité du côté de Nice n'enlève rien à la performance collective de "haut niveau", selon les mots de Jean-Louis Gasset, servie par les Girondins de Bordeaux. Dans les couloirs, il y a eu beaucoup d'animation. À droite, la doublette Sabaly-Oudin est en train de consolider des automatismes initiés en début de cette année 2021.

Stat : Les Girondins gardent leur cage inviolée pour la onzième fois cette saison. C'est la seule équipe à en avoir réalisé autant en Ligue 1.

Du côté gauche - et c'est plus surprenant - la paire Benito-Kalu a bien combiné malgré le gros client Youssef Atal qu'elle avait en face. Le défenseur central de formation Loris Benito, habituellement très timide sur le plan offensif, a souvent dédoublé, ce qui a permis à l'ailier nigérian Samuel Kalu d'obtenir plus de temps pour ajuster ses centres ou ses dribbles.

Dans le pressing, toute l'équipe a été concernée, à commencer par Hwang Ui-Jo, aligné à la pointe de l'attaque girondine. Le Sud-Coréen commence à s'installer à ce poste contrairement à Josh Maja qui paie son inefficacité (il n'a plus marqué depuis le 17 octobre). L'international a marqué son troisième but de la saison.

Yacine Adli a également bien assuré l'intérim d'Hatem Ben Arfa en assurant les transitions rapides vers l'avant dans ce 4-3-3 où il avait le rôle de créateur. Sa bonne prestation a été récompensée par une passe décisive sur le premier but, bien aidé par l'apathie de la défense niçoise qui le laisse pénétrer sans difficulté dans la surface de réparation. À noter également l'entrée, comme la semaine passée, de Dilane Bakwa et Amadou Traoré - deux jeunes du centre de formation - et dont le dernier a délivré la passe décisive pour l'ultime but de Toma Bašić (87').