Nicolas de Tavernost a confirmé à Sud Ouest des négociations en cours pour un partenariat financier ou une vente des Girondins de Bordeaux. M6 qui va fêter ses 20 ans dans le club, ne peut pas financer plus mais ne partira pas si les conditions ne sont pas réunies.

M6 est ouvert à la vente des Girondins de Bordeaux. Nicolas de Tavernost, le président du directoire de la chaîne le confirme dans une interview qu'il n'a accordé qu'à Sud Ouest. M6 ne peut pas mettre plus d'argent, et cherche un partenaire financier voir un acheteur.

Tout est ouvert mais pas à n'importe quel prix précise Nicolas de Tavernost. M6 va fêter ses 20 ans avec les girondins, et ne compte pas laisser les clés à des gens qui ne donneraient pas les conditions minimales d'engagement à savoir rester longtemps et financer le sportif en particulier, une déception cette saison reconnait Nicolas de Tavernost. Mais si rien ne se passe d'ici le mois de juin, M6 continuera à gérer le club, comme si on restait 100 ans conclu le président.