Les Girondins de Bordeaux sont officiellement relégués en Ligue 2

Les Girondins de Bordeaux vont évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Les Marine et Blanc ont été relégués à l'issue de la 38è journée, ce samedi, et la victoire à Brest. Leur dernière descente remonte à la saison 1990-1991. La fin d'un long calvaire cette année.

Il fallait un miracle pour que les Girondins de Bordeaux évitent la relégation en Ligue 2 mais il ne s'est pas produit. Les Marine et Blanc se sont imposés à Brest (2-4), ce samedi, mais cela ne change rien. Bordeaux finit même lanterne rouge du championnat à l'issue de cet exercice 2021-2022 avec un très maigre total de 31 points. Le club au scapulaire va donc descendre d'un échelon, l'année de ses 140 ans et connaître la deuxième division qu'il avait quittée il y a 30 ans. À cette époque, il s'agissait d'une relégation administrative. Cette fois-ci, les Girondins de Bordeaux descendent sur le plan sportif. Mais résumer cette saison au seul plan sportif serait bien réducteur.

Les échecs de Petkovic puis Guion

Deux entraîneurs ont tenté de redresser le groupe, dont la majorité des joueurs étaient présents l'an dernier. D'abord Vladimir Petkovic débusqué par le président Gérard Lopez. Le Bosnien est arraché à la sélection suisse et ne restera que six mois en Gironde, mis à pied après la claque reçue à Reims (0-5). Le patron des Girondins avait loué un entraîneur aux qualités psychologiques hors du commun et qui "déteste la défaite". Il devra toutefois essuyer 12 revers en 25 matchs alors que les débuts paraissaient prometteurs. En privé, Gérard Lopez confiera que Petkovic n'a jamais su remettre en question sa façon d'aborder le groupe.

Vient ensuite David Guion. L'ancien coach de Reims assure qu'il veut "faire progresser cette équipe très rapidement" sur les 14 matchs dont il dispose. Mis à part le faible électrochoc constaté sur les premiers matchs, Bordeaux affiche vite ses lacunes originelles : défense faiblarde, un déficit physique, aucune révolte et un mental usé. La méthode Coué, dont son prédécesseur a déjà abusé, ne fonctionne pas et malgré les différents leviers utilisés, les Girondins s'enfoncent lentement au classement. Il faut lui reconnaître qu'il hérite d'un effectif qui n'est plus concerné et qu'il n'a pas eu la main sur le recrutement. Néanmoins, ses choix tactiques auront intrigué plus d'un observateur lors des dernières journées. Il avait annoncé vouloir sauver ce "club prestigieux", il finira par constater que "les Girondins n'ont pas mérité de rester en Ligue 1".

Covid, racisme, mises à l'écart, raclées

Les rebondissements ont été nombreux dans la saison des Girondins de Bordeaux mais aucun n'a été en faveur du club qui s'est même tiré plusieurs balles dans le pied. Pourtant, la première victoire aurait pu être annonciatrice du renouveau bordelais. Rappelons qu'elle a été acquise grâce à une frappe adverse stoppée sur la ligne par une flaque d'eau (à Saint-Étienne). Finalement, il fallait regarder du côté du déluge ce soir-là pour entrevoir l'avenir girondin.

Par où commencer ? Peut-être par l'épisode Covid en décembre qui s'immisce dans le vestiaire après une série de comportements douteux de la part des joueurs, comme le rapporte Sud-Ouest. Les cas se multiplient et forment un cluster dans l'effectif bordelais. Les Marine et Blanc affrontent et s'inclinent face à Lille, Brest et Marseille avec un effectif décimé et pas encore physiquement rétabli. L'invincibilité historique à domicile contre l'OM tombe après 44 ans de règne sans partage en Gironde.

à lire aussi De nouveaux cas de Covid aux Girondins de Bordeaux, le match de Coupe de France à Brest en question

Quelques semaines plus tard, la direction décide d'écarter le capitaine Laurent Koscielny puis le milieu brésilien Otavio. La première fêlure apparaît au sein d'un groupe qui n'en avait pas besoin. La seconde arrive deux mois plus tard avec les accusations de racisme de la part des Ultras à l'encontre de Benoît Costil, le vice-capitaine. La direction ne défend pas son joueur, la fracture est désormais bien réelle et se propage jusque dans les tribunes. Les Girondins de Bordeaux sombrent dans l'indifférence générale et collectionnent les roustes (Nice, Reims, Rennes, Strasbourg, Lyon, Angers). "Je ne sais pas si le terme 'paillasson' est approprié mais oui on se colle cette étiquette quand des clubs qui n'ont pas une très grande histoire viennent à Bordeaux avec l'ambition de prendre les trois points", reconnaissait Gérard Lopez sur France Bleu Gironde, en mars dernier.

Une direction qui fonce dans le mur

Il faut se souvenir qu'il y a un an, le 22 juin, les Ultras bordelais défilaient dans les rues de Bordeaux en célébrant la reprise et le sauvetage du club par Gérard Lopez. Ils ont soutenu l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois jusqu'au bout mais réclament désormais un président délégué. "Si on ne se sauve pas à la fin de l'année, c'est qu'on aura vraiment tout tenté", avait-il annoncé sur France Bleu Gironde, en mars. Il est vrai que les choix forts ont été nombreux mais il faut aussi reconnaître que le timing a souvent été calamiteux : l'éviction tardive de Vladimir Petkovic, celle plus soudaine de Koscielny et Otavio, les deux mercatos bouclés tardivement même si dans le cas du premier, Gérard Lopez venait juste de débarquer en Gironde.

Gérard Lopez avait prévu un retour rapide en coupe d'Europe avec l'objectif dès cette année de figurer dans le Top 10. Il a toutefois assuré qu'il serait là en Ligue 2 et qu'il assumerait ses responsabilités malgré le chantier d'une refonte profonde de la structure du club.