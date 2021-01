Les Girondins de Bordeaux vont licencier 24 salariés du club

Pour faire face à un déficit structurel qui représente 50 millions d'euros, les Girondins de Bordeaux ont annoncé une suppression de 24 emplois lors d'un Conseil social et économique. Une décision qui acte l'échec du plan de départs volontaires lancé en novembre dernier par le club.

En cet hiver 2021, les joueurs des Girondins de Bordeaux ne sont pas les seuls concernés par un départ. Pour faire face au déficit structurel qui devrait atteindre les 50 millions d'euros, les Girondins de Bordeaux ont annoncé, ce vendredi en Comité social économique (CSE) la suppression d'une vingtaine d'emplois après l'échec de son plan de départs volontaires lancé en novembre dernier, relate l'AFP par une source interne du club.

à lire aussi Les Girondins de Bordeaux annoncent une réorganisation et des suppressions d'emplois

En novembre dernier, les dirigeants girondins tablaient sur 30 départs volontaires dans l'administratif et le commercial. Un échec puisque seuls quatre salariés y ont répondu favorablement. En conséquence, le club s'est résolu à lancer un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui prévoie 26 licenciements, principalement des CDD (contrat à durée déterminée) dans les prochaines semaines.

Dans un contexte de difficultés économiques d'une ampleur inédite, le club doit, plus que jamais, retrouver un fonctionnement interne efficient tout en recherchant un équilibre financier pour assurer sa survie en Ligue 1 et en poursuivant ses projets stratégies - extrait d'un mail de la direction a ses salariés, relaté par l'AFP

Confronté à un déficit récurrent, Bordeaux devrait afficher en fin de saison des pertes estimées à 50 millions d'euros hors mutations et sans connaître les conséquences de la crise actuelle des droits TV et du diffuseur sino-espagnol Mediapro. Le principal actionnaire du club, le fonds d'investissements américain King Street, est passé passé entre les gouttes lors de ses auditions devant la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion), en juillet et en décembre dernier. Pour la première, il avait réinjecté 27,5 millions d'euros ; pour la seconde, il avait rassuré le gendarme financier de la Ligue quant à son engagement.