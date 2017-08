Les Girondins jouent leur avenir européen à Vidéoton ce jeudi soir

Les hommes de Jocelyn Gourvennec sont conscients que si l’avantage au Matmut Atlantique peut suffire (2 à 1) , le but encaissé peut aussi peser lourd: il suffirait à Videoton, 2e du dernier championnat de Hongrie, d’en inscrire un seul sans en encaisser, pour se qualifier.

C’est dire si le rendez-vous de la Pancho Arena ce jeudi soir sent le piège, dans une mini-enceinte de 4 000 places pour cause de travaux actuellement au stade de Székesfehérvár, résidence habituelle du Videoton FC .

Les girondins - qui n'ont joué qu'un match depuis juillet - devront en plus faire face à un adversaire qui lui a déjà disputé sept matches officiels (championnat et Europa League). Les 2 équipes risquent donc de batailler ferme sur le terrain. Cette semaine, les Girondins se sont entraînés au Haillan en milieu de semaine devant plus d'une centaine de supporters, très mitigés sur leurs chances européennes pour cette saison.

Les supporters des Girondins très partagés quant à l'avenir européen de leur équipe Copier

Videoton - Bordeaux: coup d'envoi ce jeudi soir à 19hOO