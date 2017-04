Les Girondins pas assez mordants quittent la coupe de France à Angers (2-1)

Les Girondins de Bordeaux se sont logiquement inclinés ce mercredi soir à Angers 2 buts à 1 en quart de finale de la coupe de France. Les Angevins se sont créés les meilleures occasions et ont fait la différence par N'Doye à vingt-cinq minutes de la fin.

Il ne leur reste plus que le championnat où subsiste l'espoir de décrocher une place en Ligue Europa en fin de saison. Mais, pour ce qui est des coupes, l'aventure s'est arrêtée sur la pelouse d'Angers, dans le stade rebaptisé Raymond Kopa. Après l'élimination en demi-finale de la coupe de la Ligue, les Girondins ont chuté en quart de finale de la coupe de France.

Plus d'une heure sans inspiration

L'entraîneur Jocelyn Gourvennec avait prévenu avant la rencontre. En coupe, il faut se mettre en mode combat. C'est peut-être ce qui a manqué aux Bordelais face à des Angevins plus tranchants. A la pause, les Girondins avaient tout de même réussi à contenir les velléités angevines. Pourtant pris rapidement à défaut sur un contre de Nicolas Pepe côté droit dont le centre était repris victorieusement du plat du pied par Kevin Berrigaud (8ème), les Girondins avaient d'abord évité le break sur un sauvetage de Carrasso devant Diedhiou puis répondu dix minutes plus tard par Younousse Sankharé lancé dans le dos de la défense du SCO par Adam Ounas.

Les remplaçants bordelais tout près de changer le cours du match

Les Girondins ont longtemps été sauvés par leur gardien Cédric Carrasso. Celui qui aurait pu être perturbé par les rumeurs de transfert et de tractations entre ses dirigeants et le Rennais Benoît Costil a effectué deux parades déterminantes face Pavlovic (45ème) et N'Doye (61ème). Mais il n'a rien pu faire sur une nouvelle frappe lointaine de Cheikh N'Doye à la 67ème minute. La rentrée du trio d'attaque Kamano, Malcom, Laborde a redonné du souffle à la formation bordelaise mais cette fois, c'est l'autre gardien Alexandre Letellier, de retour d'une grave blessure au genou, qui a réalisé les arrêts déterminants devant Rolan puis Pallois.