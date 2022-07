Les Girondins relégués en National : "Une condamnation à mort" pour le président de la métropole de Bordeaux

Quelques heures après le coup de tonnerre et la décision de la DNCG qui a confirmé la relégation en National des Girondins de Bordeaux, le président PS de la métropole de Bordeaux réagit sur franceinfo. "C’est une catastrophe pour le club, c'est une catastrophe pour les supporteurs, mais c'est aussi une catastrophe pour tout le territoire", explique Alain Anziani, également maire de Mérignac. Pour lui, cette décision est "une condamnation à mort du club".

"La disparition d'un monument du sport"

Alain Anziani ne cache pas se colère suite à la décision de la DNCG. "Nous allons vers la liquidation" confirme-t-il. Il estime que "c'est la disparition d'un monument du sport, d'une partie du patrimoine sportif" et assure que les conséquences seront grave notamment pour les salariés qui risquent le licenciement, "entre 200 et 300" personnes sont concernées.

Si aucun recours ne peut aboutir, le club serait en effet contraint de déposer le bilan auprès du Tribunal de Commerce. Le club, professionnel depuis 1937, redeviendra une structure amateure, et devra se séparer de tous ses salariés. "On va avoir la disparition du centre de formation et la disparition de la section féminine. Pour nous, c'est aussi beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse, et aussi pour les supporteurs, beaucoup de colère".

Des recours encore possibles

Il faut le faire très vite

Le président de la Métropole veut encore y croire. Il en appelle à la ministre des Sports pour qu’elle saisisse le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). En effet, Amélie Oudéa-Castéra a le pouvoir de réunir ce Comité, "une instance de conciliation". "Il faut le faire très vite" juge Alain Anziani. "Il faut le faire avant qu'évidemment les calendriers soient lancés et les compétitions commencent. Il faut le réunir très vite pour que le CNOSF puisse trouver une solution". Ce mardi, le club évoquait déjà des recours probables devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), même si faire inverser la décision semble improbable.

"On ne lâche pas, on a besoin de ce club professionnel", affirme le président de la métropole bordelaise qui assure qu'après le CNOSF, "il y a la possibilité de saisir le tribunal administratif". C'est ce que les Girondins envisagent également : saisir la justice "civile", en l'occurrence le tribunal administratif en référé, en espérant une décision favorable qui leur permettrait d'être prêts pour le coup d'envoi du championnat de Ligue 2, le 30 juillet.

Un club "dans le flou"

C'est une mauvaise histoire qui s'est nouée depuis quelques années.

Depuis l'annonce de la DNCG, c'est l'incompréhension. "Le tribunal de commerce avait déjà statué et avait validé tous les documents qui ont été rejetés par la DNCG. C’est une incompréhension vis-à-vis de cette instance" affirme Alain Anziani. "Depuis le départ de M6 (le groupe a vendu le club a un fonds d'investissement américain en 2018, ndlr), on a l'impression qu'on est dans le flou, qu'on est dans l'improvisation et que, évidemment, Gérard Lopez a pris sa part". Le président du club "a été le seul à mettre 10 millions sur la table l'année dernière et je n'oublie pas". "M6 a regardé les 100 millions que cela représentait dans sa caisse, mais il n'y a pas eu le souci du territoire aquitain et girondin. Donc, M6 a aussi sa part de responsabilité au-delà des joueurs sur le terrain, bien sûr. En fait, c'est une mauvaise histoire qui s'est nouée depuis quelques années" conclut le maire de Mérignac.