Les Gladiators du Nîmes Olympique "le couteau entre les dents" avant le derby à Montpellier

Tous les supporters du Nîmes Olympique sont invités à se rendre ce samedi à La Bastide, pour aller encourager les Crocos avant le derby le lendemain à Montpellier. Ce sera la 6ème journée de Ligue 1. Et cette rencontre a toujours été un vrai derby et pour les joueurs et pour les supporters. Pas un derby en carton. Non une véritable rivalité historique. Les Gladiators, club de supporters des Crocos, appellent "tout le peuple nîmois" à aller galvaniser les hommes de Jérôme Arpinon, dès samedi, au centre d'entraînement, à 15h30. "Peut-être pour certains, c'est un petit derby de football, mais pour nous c'est bien plus que ça", explique le porte-parole des Gladiators.

"C'est ultra-important pour nous, et les joueurs doivent le comprendre. (..) au-delà du résultat il y a une question d'honneur et de fierté. C'est un match à part. En plus de leur qualité de footballeurs, il faut qu'ils aillent là-bas avec le couteau entre les dents" Baptiste, porte-parole des Gladiators au micro FB Gard Lozère

Pour l'instant, Montpellier est sur le podium de la Ligue 1, à la 3e place avec 10 points en matchs. Les Crocos ne sont que 14e, avec 5 points.

La saison dernière, Montpellier s'est imposé 1-0 à la Mosson. Les 2 équipes s'étaient partagé les points aux Costières (1-1).