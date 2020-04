Les grands matchs de football ont peut-être accéléré l'épidémie de coronavirus dans la région

Les grands matchs de football de la fin février-début mars ont-ils joué un rôle dans la propagation du coronavirus notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes ? La question se pose aux vues du nombre de malades dans le Rhône et dans la Loire après les matchs Lyon-Turin et ASSE-Rennes.

Mercredi 26 février. La France déplore son premier mort lié au coronavirus. Un enseignant de 60 ans décédé dans l'Oise. Selon le ministre de la santé Olivier Véran, 18 personnes ont été détectées positives à ce nouveau virus sur l'ensemble du pays. En revanche, en Italie, l'épidémie a déjà commencé : les autorités parlent de 374 cas et de 12 morts. Le dernier jour du carnaval de Nice est annulé. En revanche, malgré les inquiétudes de certains élus locaux, le huitième de finale de la Ligue des Champions entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus Turin est maintenu.

Le match se joue à guichets fermés. Près de 60.000 spectateurs au Groupama Stadium, dont Mario, supporters lyonnais venu avec ses enfants.

"Le match pouvait avoir lieu. Donc pour moi, c'est que toutes les précautions avaient été prises auparavant. Après, nous, la seule crainte qu'on avait c'était ces supporters qui venaient d'Italie, ce pays qui commençait déjà à être beaucoup touché. Et on s'est dit : ils sont parqués à un endroit, ils n'ont pas de relations avec les supporters lyonnais théoriquement il ne devrait pas y avoir de problème. Mais ça, c'est des suppositions" regrette-t-il.

"Avec le recul, je m'en veux presque d'y être allé, pour moi et pour mes enfants" - un supporter

"Je pense que des choses ont pu filtrer. Avec le recul, je m'en veux presque d'y être allé. Parce que j'ai pris beaucoup de risque je pense. Pour moi et pour mes enfants" avoue Mario. "Et je pense qu'on aurait du interdire ce match quand on savait que des supporters italiens se déplaçaient. Ou, au moins, ne pas faire déplacer les supporters. Jouer le match, mais sans les supporters. Je pense que ça aurait été un peu plus rassurant".

à lire aussi Coronavirus : la venue de 3.000 supporters italiens à Lyon pour un match de foot fait polémique

60.000 spectateurs au Groupama Stadium

Le jour du match, les supporteurs "bianconeri" croisés à Lyon, venus notamment de Bologne, Parme, Pérouse et bien sûr du Piémont, avouent ne pas comprendre ces craintes. L'époque est à l'insouciance. Et au delà des 3.000 supporters venus dans le cadre du déplacement officiel, de nombreux autres Italiens, ont pris leurs voitures pour venir assister à la rencontre. En tribunes latérales. Avec le public lyonnais. Turin n'est qu'à 300 gros kilomètres de Lyon.

"Ce qui faut voir c'est qu'il y a beaucoup d'Italiens à Lyon, précise Gilles, supporter de l'OL qui a également assister à ce 8e de finale. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus d'Italie avec des places dans les tribunes. Parce que les gens qui sont venus en tant que supporters et qui ont été contingentés dans leur zone, eux, ils sont venus avant. Quand le match s'est terminé, ils les ont faits sortir après, ils ont pris leurs cars. Ça s'est bien passé. Par contre, il y a des Italiens qui sont venus certainement avec des amis italiens (de Lyon) qui avaient leurs places en tribune ou ailleurs. Et ça on ne peut rien contrôler. Il y a un mois, on était au début de la pandémie, personnellement je pensais que le problème pouvait venir plus des Italiens que des Franco-Français".

Certains ont tiré la sonnette d'alarme

Pourtant, certains ont tiré la sonnette d'alarme : les maires de Meyzieu et Décines-Charpieu, où se situe le stade de l'Olympique Lyonnais, ont réclamé l'interdiction de la venue des supporters italiens "au nom du principe de précaution mais aussi de la prévention à tout trouble à l'ordre public". Ils ont reçu l'appui de trois députés LREM du Rhône et de plusieurs membres de l'opposition politique, mais sans parvenir à faire plier les autorités. Un mois après, le maire de Décines, Laurence Fautra, ne regrette rien. Elle reste persuadée que ce match a joué dans la propagation de l'épidémie.

"Il y avait un principe de précaution à avoir, qui n'a pas été entendu par nos dirigeants"

"Seuls les scientifiques pourront le prouver. Mais en tout cas je pense que ce regroupement de 60.000 personnes, avec des personnes qui venaient d'Italie, et qu'on soit tous un peu confinés dans le stade, oui, je ne pense pas que ça a été une bonne chose pour notre agglomération. Il y avait sûrement un principe de précaution à avoir et qui n'a pas été entendu malheureusement par nos gouvernants" dénonce-t-elle.

"Au vu de ce qui s'était passé dans d'autres régions du monde et dans d'autres pays, il aurait fallu arrêter ça tout de suite. C'était trop à risque, trop, trop à risque. C'était pas logique. Dès le départ ce n'était pas logique. Mais après il y a des enjeux financiers qui font que malheureusement la voix d'un petit maire, ça représente pas grand-chose, dans l'absolu. Comme on dit, les chiffres sont têtus, seuls les chiffres et les scientifiques pourront nous dire si cette cause est le match et ce regroupement. J'ai l'impression que oui, j'ai l'impression qu'effectivement ça a du jouer, ça a du peser, maintenant l'affirmer je ne peux pas".

Pic de décès en Auvergne-Rhône-Alpes, deux semaines après le match

Le docteur Marcel Garrigou-Grandchamp, médecin généraliste à Lyon, élu à l'URPS (Unions régionales des professionnels de santé), a lui comparé les chiffres des malades officiels et des décès liés au coronavirus dans différents départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour lui, les choses sont claires.

"J'ai constaté un pic de décès aux alentours du 12 mars uniquement sur le Rhône, que je ne retrouve pas sur les trois autres départements que j'ai examinés, à savoir l'Isère, la Haute-Savoie et la Loire, à peu près deux semaines après ce match, avec une accélération des décès" détaille-t-il. "C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait peut-être une corrélation entre ces événements, où il y a des rapprochements de foules, qui vont à l'encontre de ce qu'on a appelé la distanciation sociale pour expliquer ces contaminations et cette augmentation du nombre de cas".

"J'ai eu des échanges avec avec l'ARS qui dit : mais non, il n'y a aucune corrélation. Alors je leur dit : comment vous expliquez les chiffres parce que les faits sont têtus ? Et bien ils n'ont pas d'explication, la mienne n'est pas bonne mais ils n'en ont pas d'autres à opposer".

"L'ARS me dit mais non, pas de corrélation, mais comment vous expliquez les chiffres, parce que les faits sont têtus ?" - un médecin généraliste

Après le Rhône, la Loire est le second département d'AURA qui compte le plus de malades du Covid-19. Les départements sont très liés économiquement, les allers-retours de nombreux salariés sont quotidiens entre Lyon et Saint-Étienne. Mais l'accélération de la courbe ligérienne est décalée par rapport à celle du Rhône. Et le match Lyon-Turin ne semble pas être la bonne explication selon le docteur Marcel Garrigou-Grandchamp qui pointe une autre rencontre : la demi-finale de la coupe de France AS Saint-Étienne-Stade Rennais jeudi 5 mars à Geoffroy-Guichard avec plus de 30.000 personnes, dont 400 supporters rennais autorisés.

"La croissance au niveau du département de la Loire se situe beaucoup plus tard. Aux alentours du 20 mars. Donc c'est beaucoup trop tard pour que ce soit le match Lyon-Turin" poursuit le docteur Marcel Garrigou-Grandchamp. "Le 20 mars, ça correspond à un événement aux alentours du 5. (Peut-être un autre match de football en l’occurrence la demi-finale de Coupe de France entre l'ASSE et Rennes ?) "Oui. Éventuellement, oui. Il a rassemblé également du public, avec du public qui est proche, qui se congratule, qui s'embrasse, avec des contacts, et des possibilités de contamination... Si on analyse les chiffres, avec la même rigueur que pour les autres départements, je vous dis c'est un événement aux alentours du 5 mars. Donc ça correspond à ce match de coupe de France" conclut le médecin généraliste lyonnais.

Ce soir là, les Verts se qualifient pour la finale, 38 ans après. Succès historique. La pelouse est même envahie par des milliers de personnes qui se congratulent et s'embrassent. Avant la rencontre, la possibilité de jouer à huis clos avait été évoquée. Mais à ce moment là, les mesures du gouvernement concernaient uniquement les enceintes fermées.