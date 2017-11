Les Green Angels appellent à la mobilisation ce week-end dans le stade

33 groupes de supporters français appellent à un week-end de mobilisation dans les tribunes. Des actions revendicatives et concertées vont avoir lieu pour dénoncer la répression dans les tribunes.

Le match contre Strasbourg vendredi (20h45) promet d'être chaud tant sur le terrain que dans les tribunes. Si les Verts ont une obligation de résultats, leurs supporters, eux, vont profiter de cette 14eme journée de Ligue 1 pour faire passer des messages aux instances du football français. 33 groupes de supporters veulent mettre en place des actions revendicatives pour dénoncer la répression dans les tribunes.

Le communiqué des 33 associations de supporters contestant la répression dont elles font l’objet et réclamant plus de dialogue avec les autorités. pic.twitter.com/9ltk0qgxON — ORTFr (@ORTFr) November 20, 2017

Les Green Angels associés au mouvement

Les Green Angels ont co-signé cet appel. Ils dénoncent les interdictions administratives de stade et les interdictions de déplacement qui se multiplient. Plus globalement c'est le mépris des pouvoirs publics qui est dénoncé par les supporters. Ils demandent également une autre gestion des engins pyrotechniques "une pratique festive popularisée depuis la fin des années 1970 et qui n'est pas réprimée ailleurs que dans les stades." Le communiqué se conclut par la demande d'un "débat serein autour de ces questions [alors que] les réponses des autorités compétentes s'avèrent constamment coercitives et méprisantes"

On rappelle que le club de l'ASSE est convoqué devant la Commission de discipline de la LFP après les débordements en tribune dans le derby le 30 novembre prochain.