Les supporters du Nîmes Olympique appellent à boycotter le prochain match aux Costières

Le torchon brûle entre les supporters du Nîmes Olympique et la direction du club. A tel point que quatre groupes de supporters des crocos appellent carrément à boycotter le prochain match à domicile contre Pau le samedi 14 août aux Costières. Les Gladiators, les Nemausus 2013, l'Entente et le Club central doivent l'annoncer dans un communiqué commun qui doit être publié ce vendredi. Au centre des crispations : les prix des places, entre 15 et 25 euros selon les tribunes, jugés trop élevés.

Mais, au delà de la politique tarifaire, le malaise semble beaucoup plus profond. Il faut marquer les esprits même si le boycott est une décision difficile à prendre souligne "Polak", le président des Gladiators : "Ca nous déchire le cœur d'aller jusqu'au boycott parce que, pour beaucoup, venir au stade ce n'est pas qu'un loisir, c'est aussi une passion et en arriver à un tel point ça montre bien qu'il y a une rupture entre le club et les supporters. Et cette politique tarifaire constitue une cristallisation des tensions qu'il peut y avoir entre Rani Assaf et les supporters".

Même son de cloche du côté des Nemausus 2013 et de leur président Cyril Roure qui ne mâche pas ses mots quand il parle du président des crocos : "Rani Assaf est têtu et borné et il mène les choses seul dans ce club au détriment des supporters. Et pas seulement des groupes de supporters, c'est tout le monde qui est concerné par les décisions du président et ça commence à faire beaucoup. Force est de constater que maintenant beaucoup de monde se rend compte du personnage qu'il est. Moi j'ai l'impression qu'il n'en a rien à foutre (sic) et qu'il n'y a aucune ambition".