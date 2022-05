Ce sont deux visages, deux noms qui ont marqué l'histoire du club de football des Herbiers (Vendée). L'entraîneur Stéphane Masala et le président Michel Landreau, ceux de la belle épopée de la Coupe de France de 2018, passent la main. Dernier match en rouge et noir pour eux ce samedi soir.

Les Herbiers: fin de partie ce samedi pour l'entraîneur et le président de l'épopée Coupe de France de 2018

Au centre de la photo Michel Landreau et Stéphane Masala, respectivement président et entraîneur du VHF, en mai 2018 à quelques heures de la finale de la Coupe de France de foot.

Ce samedi 28 mai, dernier match de la saison pour les footballeurs des Herbiers. Neuvièmes de leur groupe de National 2, la 4e division, ils accueillent Chamalières, le 13e. La saison fut compliquée pour les Vendéens et ce dernier match marquera le départ de deux personnalités à qui le club doit beaucoup. Fin de l'aventure pour l'entraîneur Stéphane Masala mais aussi pour le président Michel Landreau. Les annonces remontent au mois dernier. Les deux étaient aux manettes en 2018 lors de l'épopée Coupe de France. Les Rouge et Noir, qui évoluaient alors en 3e division, avaient atteint la finale. Défaite 2-0 face au PSG.

"La Coupe de France, une aventure incroyable", Stéphane Masala, futur ex-entraîneur du VHF

A quelques heures de diriger son dernier match pour le VHF, l'entraîneur Stéphane Masala se souvient : "une page se tourne. J'ai fait un an et demi en tant qu'adjoint (ndlr : arrivé alors avec Frédéric Reculeau) puis début 2018 je deviens entraîneur. Il y a la Coupe. Ce fut une aventure incroyable. Dans les belles pages du club, cette finale de Coupe de France, forcément on va la retenir. Je retiens que du positif. Ca m'a permis de grandir. En partant du club, je suis un meilleur entraîneur."

Pour l'instant, son nouveau point de chute n'est pas connu. C'est Laurent David, Breton de 51 ans, ancien footballeur professionnel sous les maillots de Brest, Martigues, Mulhouse, Beauvais Amiens, qui dirigeait jusqu'en 2021 la réserve du Stade Brestois. qui va lui succéder.

Un lien fort avec les supporteurs

Stéphane Masala s'attend à pas mal d'émotions ce samedi soir, au stade des Herbiers, le stade Massabielle. Certains supporteurs ont commencé à lui faire des cadeaux, lui confie avoir aussi donné à certains quelques objets. "D'avance, je les remercie, car cette saison fut plus compliquée en terme de résultats, mais ils ont toujours été derrière le staff, l'équipe. C'est dû à notre histoire commune, c'est fort."

La dernière à Massabielle de Stéphane Masala sera aussi l'occasion pour le public de fêter un autre homme fort de cette aventure Coupe de France. Le président Michel Landreau, à la tête du club depuis 14 ans, passe le flambeau à Dominique Vincendeau, 65 ans et membre du bureau. "Je pense qu'on peut être fiers tous les deux du job accompli au sein du club", conclut Stéphane Masala.