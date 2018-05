Les Herbiers, France

La fête était prévue de longue date, et rien ne pouvait l'annuler. Participer à une finale de Coupe de France, quand on évolue en National, c'est historique. "Ça n'arrivera qu'une fois" explique, lucide, un supporter de toujours. Mais la fête aurait pu être encore plus belle si les Herbiers s'étaient maintenus en National.

Dans 20 ans on se souviendra de la finale, on se souviendra pas de la descente."

Vendredi soir, avec leur défaite à Béziers, combinée aux bons résultats de leurs adversaires, les Herbiers ont terminé à la 15e place du classement de National. Un véritable cauchemar que le coach, Stéphane Masala, avait du mal à digérer : "J'aurais voulu que mes joueurs puissent en profiter. Pendant tout ce parcours de Coupe, ils n'ont pas pu faire la fête parce qu'il y avait le championnat. Et à la fin on fini par une désillusion. Ils sont tellement déçus. La fête a un petit goût amer."

Les supporteurs des Herbiers devant l'écran géant qui présente les joueurs © Radio France - Louis de Bergevin

Les supporteurs préfèrent retenir la finale

"La Coupe de France c'était grandiose, fantastique. Si on descend, on remontera vite fait l'année prochaine, on a beaucoup d'espoir" se rassure Jacky. "C'était la Vendée à Paris, on a retourné la capitale, c'était fou!" se rappelle Marc. Tant de bons souvenirs que les Herbretais ne voulaient pas voir effacés par une relégation. Mais ils ont encore un espoir...

Feux d'artifice tiré depuis la pelouse du stade Massabielle @VHFootOfficielpic.twitter.com/y4cbN8E5IG — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) May 12, 2018

Si une équipe de National a des problèmes financiers, elle pourrait prendre la place des Herbiers dans l’ascenseur. Et c'est là-dessus que misent les supporteurs. "Il faut croiser les doigts, on sait jamais" se rassure Teddy. Son voisin, François lance une pique aux rivaux Choletais : "Ils vont descendre." C'est de bonne guerre.