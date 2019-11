Les Hockeyeurs du stade lavallois termine la phase aller de N2 sur gazon, par un succès 4-1 à Rennes.

Laval, France

Hockey : Le stade lavallois termine en tête de la phase aller du championnat de N2 sur gazon, après son succès au Cercle Paul Bert de Rennes 4-1, maintenant place au Hockey en salle à partir du 25 novembre.

Football :Journée tronquée en Régional 1, les rencontres Mayenne - La Roche Sur Yon et La Suze - Laval Bourny ont été reportées par les intempéries. Bonchamp concède une nouvelle défaite 3-1 devant Mulsanne, et match nul 0-0 entre Fontenay-le comte et Château-Gontier.

Volley N3 : Succès de L'ASPTT Laval à St Malo trois sets à un, les lavallois sont sixième au classement.

Cyclo-Cross : La mayennaise Amandine Fouquenet de l'équipe Chazal-Canyon termine cinquième de la deuxième manche de Coupe de France de Cyclo-Cross qui se déroulait à Andrézieux- Bouthéon.