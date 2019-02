Les hommages prévus par le FC Nantes pour Emiliano Sala dimanche face à Nîmes

L'annonce de la mort d'Emiliano Sala ce vendredi matin a bouleversé le monde du football, et le club de Nantes. Il prévoit donc de rendre un grand hommage à l'attaquant argentin, dès ce dimanche10 février, lors de la réception de Nîmes, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1.

Il y a une semaine, face à Saint-Etienne, le FC Nantes n'avait pas voulu de minute d'applaudissements avant le début du match "parce que la famille gardait espoir". Ce vendredi 8 février, le corps d'Emiliano Sala a été identifié et le club voudrait lui rendre hommage dimanche à la Beaujoire.

Pour que les chants à la gloire d'Emiliano Sala résonnent dans le stade, le club a décidé de vendre ses places à neuf euros, tarif unique dans toutes les tribunes.

Pour qu'un maximum de supporters puisse, avec les joueurs, rendre un ultime hommage à Emiliano Sala pour #FCNNO, tout le stade est désormais à 9⃣€ dimanche.



Votre place :

💳 https://t.co/tMYptGd3xQpic.twitter.com/gNKxPEhIqp — FC Nantes (@FCNantes) February 8, 2019

Avant tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 ce week-end, les stades respecteront une minute d'applaudissements en mémoire d'Emiliano Sala. Et ça commencera dès ce vendredi soir, sur les pelouses des stades de deuxième division pour la 24e journée de Ligue 2.

Emiliano Sala portait le numéro 9 au dos de son maillot. Numéro qui a été retiré par le club.

Ce vendredi, avant la conférence de presse, les joueurs et le staff se sont recueillis en mémoire de l'argentin : "On a fait une petite cérémonie avant l'entraînement, digne et modeste, à l'image d'Emiliano" a révélé l'entraîneur, Vahid Halilhodzic.