Les indiscrétions de Planète Liza avec Didier Deschamps

Même Bixente Lizarazu dans son émission Planète Liza en est resté interloqué ! « Mais quelle déception Didier » lance-t-il sur le ton de l'humour à son invité Didier Deschamps.

En cause ? La chronique "indiscrétions" de Xavier Monferran dans laquelle ce dernier lève le voile sur un pan peu connu de la vie du sélectionneur des Bleus depuis 2012 : son goût pour la fête !

« À Nantes je filais un mauvais coton », confirme Didier Dechamps, avant de renchérir : « J'étais très sérieux au tout début et puis après... Je n'ai pas eu d'adolescence... Je suis arrivé à 16-17 ans, j'étais avec le groupe professionnel et j'ai découvert un peu la vie extérieure ».

Heureusement pour sa carrière sportive (et pour tous les fans de foot!), la rencontre avec sa future femme lui permettra de se stabiliser.

Les indiscrétions de Planète Liza : Didier Deschamps Copier

Dans les vestiaires... la tournée du patron ?

Si l'on découvre aussi que Didier Deschamps avait jeté son dévolu sur une Mitsubishi Colt comme 1ère voiture (« On a droit de rigoler mais il ne faut pas se moquer ! »), on apprend surtout qu'il n'a jamais commandé des caisses de Corona dans les vestiaires de l'équipe de France après les matchs.

Un article d'un journaliste avait répandu cette idée, générant ensuite des situations bien cocasses pour le champion du Monde 98. Comme par exemple, un jour, la livraison d'une caisse de cette fameuse bière mexicaine dans sa chambre d'hôtel. Le responsable de l'établissement croyait bien faire...

"Une Cadillac plus longue que la maison"

Enfin, Xavier Monferran ne s'arrête pas là. Dans ses indiscrétions, il pousse Didier Deschamps à confirmer comment il se fait du bien (« ça ne fait pas mal ») avec son heure de gainage quotidienne.

Et surtout à nous conter l'histoire de la rencontre de Claude Bez avec ses parents quand Didier Deschamps est tout juste aux portes de l'adolescence.

Le Président des Girondins de Bordeaux de l'époque tente de convaincre la famille que le joueur en herbe doit rejoindre son club pour se former. Malheureusement, son aspect « bling-bling », son arrivée en Cadillac (« plus longue que la maison ») et son côté « maquignon » selon le grand-père de Didier Deschamps n'ont pas joué en sa faveur.

Et Didier Deschamps est finalement parti à Nantes à quelque 600 km de chez lui !

à réécouter Planète Liza