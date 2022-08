Les jardiniers de Montpellier au chevet de la Mosson

Thierry Guitet et Bruno Fablet, respectivement directeur des sports et responsable des pelouses à la Métropole de Montpellier

La pyriculariose et le curvularia sont la hantise des jardiniers de Ligue 1. A Montpellier, mais pas seulement. Leur présence et leur résurgence abîment considérablement certains gazons du championnat. Apparus pour la première fois il y a quelques années sur le pré utilisé par le MHSC, ils ont refait surface, cet été, en raison de l'humidité présente dans les douze centimètres de mélange sableux du terrain hybride d'où jaillissent les herbes.

Ainsi, de grosses tâches jaunâtres sont visibles à différents endroits et ces surfaces dévorés par les deux champignons. Seulement, ils n'ont cette fois pas pu s'étendre sur l'ensemble du rectangle, grâce à l'intervention des jardiniers de la métropole, aidés notamment par de gros ventilateurs qui permettent d'assécher le gazon, après la rosée du matin.

Depuis le 20 juillet, Bruno Fablet et les cinq jardiniers qu'il pilote et qui interviennent aussi bien à la Mosson qu'au GGL Stadium, travaillent d'arrache-pied pour tenter de se débarrasser du mal. Un travail qui paie et grâce auquel le premier match de championnat, entre la Paillade et l'Estac, a pu se tenir sans difficulté.

A la Mosson, reportage de Bertrand Queneutte Copier

La pelouse de la Mosson attaquée par les champignons © Radio France - Bertrand Queneutte

Reportage

Il s'agit de redonner à cette pelouse l'aspect qui a fait d'elle l’une des plus belles du championnat de France de Ligue 1, la saison passée mais également les précédentes, puisque elle avait terminé deuxième de Ligue 1, en mai dernier, et première la saison d’avant, devant celle du PSG. Un classement qui fait évidemment la fierté de ceux qui investissent et de ceux qui interviennent. Thierry Guitet est directeur des sports à la métropole de Montpellier.

Thierry Guitet, fier du travail et du résultat ces denrières saisons Copier

Bruno Fablet, référent pelouse à la métropole de Montpellier, est à la tête d’une équipe de cinq jardiniers. Il connait bien cette maladie, qui avait déjà frappé il y a quelques années, et dont il est difficile de venir à bout.

Bruno Fablet explique les ravages du championnat Copier

La pelouse est mal en point, en ce moment, mais bichonnée toute l’année par l'équipe de Bruno Fablet, qui nous dévoile une partie de son secret.