Les jeunes de l'AS Saint-Étienne Charles Abi et Stefan Bajic sélectionnés pour préparer l'Euro U19

Saint-Étienne, France

Le sélectionneur de l'équipe de France des moins de 19 ans, Lionel Rouxel, a dévoilé ce mardi matin une liste de 24 joueurs pour un stage du 21 juin au 9 juillet à Clairefontaine, afin de préparer l'Euro U19 qui se tiendra du 14 au 27 juillet en Arménie. Les joueurs de l'AS Saint-Étienne, l'attaquant Charles Abi et le gardien Stefan Bajic, font partie de cette liste principale.

Le 29 juin, après une première semaine de préparation, quatre joueurs quitteront le stage et rejoindront la liste de six réservistes dévoilée également ce mardi : Lorenz Assignon (Stade Rennais), Moussa Diarra (Toulouse FC), Giovanni Haag (AS Nancy Lorraine), Nathan Ngoumou (Toulouse FC), Rayan Philippe (Dijon FCO) et Dominique Youfeigane (EA de Guingamp).

La liste officielle dévoilée le 1er juillet

La liste officielle sera dévoilée le lundi 1er juillet. Les vingt joueurs retenus s'envoleront pour l'Arménie du dimanche 14 au samedi 27 juillet. Les Bleuets connaîtront l'identité de leurs futurs adversaires à l'issue du tirage au sort de la phase finale qui aura lieu le vendredi 31 mai (10h30) à Érevan, la capitale arménienne.