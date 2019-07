Les jeunes du "Méfi Club" émerveillés devant l’entraînement des Aiglons

Nice, France

Des cris de joie et d'excitation sur la pelouse du centre d'entraînement de l'OGCN. Ce n'est pas un jour de match mais un entraînement classique des Aiglons qui se déroule ce mardi matin à Nice, sous les directives bienveillantes du coach Patrick Vieira. Danilo enchaîne les frappes, les enfants jubilent ! "C'est un rêve de les voir en vrai !" lâche Célia, 12 ans, joueuse de foot et toute nouvelle membre du "Méfi Club." Ce club de jeunes supporters fête sa deuxième année. Et ce mardi matin, une centaine d'enfants ont eu la chance d'assister à l'entraînement des Aiglons.

La carte de membre du "Méfi Club" donne accès à plusieurs entraînements des pros mais aussi à des activités à l'Allianz Riviera : animations avec les joueurs, sorties à Marineland... Le club a enregistré 1 000 inscriptions l'année dernière. A noter, qu'un abonnement pour un enfant à l'Allianz Riviera donne automatiquement accès au Méfi Club. L'inscription simple coûte 9,90€. L'OGCN, en légère baisse d'abonnements à cause du boycott des supporters de la Populaire Sud, espère renouer avec les parents des jeunes membres du Méfi Club.

FC Boavista - OGCN mercredi soir 20H45 heure française

L'OGC Nice s'envole ce mercredi, direction Porto pour disputer leur 4 ème match amical de la préparation face au FC Boavista. C'est le deuxième club de la célèbre ville portuaire et ils ont fini 8 èmes au classement du championnat portugais. Les aiglons n'ont pour l'instant pas brillé en match amicaux. Ils ont perdu dimanche dernier face aux Belges du Standard de Liège (2-1)? Défaite également 3-1 face aux Suisses de Thoune il y a dix jours.

Le "Méfi Club" invite depuis deux ans les supporters du Gym de moins de 12 ans à assister aux entraînements des pros. © Radio France - Pauline Renoir

L'année dernière le "Méfi Club" a enregistré 1 000 inscriptions ! © Radio France - Pauline Renoir