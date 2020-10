Les jeunes footballeurs de l'AS Villaret en stage avec la fondation du Real Madrid

Cinq jours pour s'entraîner comme les Galactiques. C'est le programme du stage de la Fondation du Real Madrid accueilli par l'AS Villaret, au Mans, du 19 au 23 octobre 2020. En tout, 96 enfants de 7 à 16 ans sont inscrits. Ils ont payé 289 euros pour le stage déjeuners, tenue du Real Madrid et ballon officiel compris. Parmi les joueurs, deux tiers sont inscrits à l'AS Villaret et un tiers vient d'ailleurs en Sarthe.

Le club manceau a été sélectionné par la fondation car il coche toutes les cases : une école de foot labellisée par la Fédération française de football, de bonnes infrastructures et des valeurs en commun avec les Madrilènes.

La méthode madrilène

Tous en blanc, les enfants s'activent autour de six ateliers sur le terrain synthétique, ce mercredi 21 octobre. Ils sont répartis par tranche d'âge. Douze minutes sur un exercice, un coup de sifflet, un débriefe, un cri de guerre "Un, dos, tres, hala Madrid" et ils changent. Par rapport à un entraînement habituel, "c'est plus strict et c'est plus dur", commente Mathis, 12 ans.

Tu as envie de faire de ton mieux pour te faire voir

Deux séances de deux heures, une le matin, l'autre l'après-midi. Il y a du rythme pour tester les aptitudes des jeunes footballeurs. Jean-Claude Derache a importé la méthode du centre de formation du Real Madrid, la Cantera, en France. Il cherche "de la combativité, du surpassement de soi, de l'éthique sportive, du fair play, de la discipline, de la rigueur et du travail". Son but n'est pas d'imposer une technique ou de formater les jeunes joueurs, mais de les laisser construire leur projet de jeu.

Un potentiel stage à Paris

Selon le nouveau président de l'AS Villaret, Tony Bordier, l'entraînement proposé par la Fondation du Real Madrid est très axé sur la rigueur. "C'est très carré, les ballons sont à un endroit précis, les gourdes aussi", détaille le président. Il résume le stage ainsi : "Plaisir, rigueur, performance".

Le coach de la Fondation du Real Madrid, Jean-Claude Degache, explique les consignes aux U13. © Radio France - Clémentine Sabrié

Les six entraîneurs de la fondation prennent des notes sur chaque enfant pendant les exercices, sur leur état d'esprit, mais aussi dans les vestiaires et au déjeuner. Leur notation servira à évaluer si certains joueurs peuvent venir en stage à Paris, voire-même peut-être à Santiago Bernabeu, le stade mythique du Real Madrid.