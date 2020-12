Les JO 2024 passeront par Nice !

Après l'Euro 2016, le mondial féminin 2019 et la Coupe du monde de rugby 2023, l'Allianz Riviera accueillera à l'été 2024 les tournois masculin et féminin de football, à l'occasion des Jeux Olympiques 2024. La liste des stades retenus était dévoilée ce jeudi. Et l'enceinte niçoise fait partie des heureuses élues, avec le Parc des Princes (Paris), la Beaujoire (Nantes), le Matmut Atlantique (Bordeaux), le Groupama stadium (Lyon), le stade Vélodrome (Marseille) et Geoffroy-Guichard (Saint-Etienne).

Toulouse écarté

Les organisateurs ont décidé d'écarter le Stadium de Toulouse pour réaliser des économies de fonctionnement. "Le projet est prêt à embarquer tout un pays", se félicite ce jeudi Tony Estanguet, président du comité d'organisation Paris-2024. Cette liste de sept stades doit maintenant être soumise à la Fifa au mois de mars.

Une grande nouvelle pour notre ville (Christian Estrosi)

« C’est une grande nouvelle pour notre ville et pour notre stade l’Allianz Riviera," réagit ce jeudi dans un communiqué le maire de Nice Christian Estrosi. "Les Jeux se dérouleront à Paris mais le tournoi de football est une très belle opportunité d’impliquer l’ensemble du territoire français et de l’associer au plus grand événement sportif planétaire. Avec la réussite de l’Euro en 2016 et de la Coupe du monde FIFA 2019, la perspective de la Coupe du monde de rugby en 2023, _Nice s’impose désormais parmi les sites incontournables pour ce type d’événement._"