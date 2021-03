Les joueurs de Canet croient en leurs chances après le tirage au sort des huitièmes de finale

Les footballeurs de Canet-en-Roussillon ont attendu ce tirage au sort avec impatience. Depuis leur victoire contre Marseille, ils ont été sollicités par les médias, ils ont été submergés de messages de félicitation et certains ont même été surpris de voir leur nombre de followers augmenter sur les réseaux sociaux. La fatigue s'est accumulée en ce lendemain d'exploit et ils ont dû lutter jusqu'à 23h30 ce lundi soir pour connaître leur adversaire en huitième de finale de coupe de France. Ce sera finalement Boulogne-sur-Mer.

Alors oui, ce n'est pas le PSG ou Lille (qui joueront l'un contre l'autre), ni même Lyon ou encore Monaco pour une revanche mais un club qui évolue une division au-dessus des Catalans : Boulogne-sur-mer. Il peut y avoir une certaine déception mais,au regard de la carte de France, jouer à domicile contre une équipe du Pas-de-Calais permet de relativiser très largement !

On peut y croire - Pascal Vié

Pascal VIE (défenseur) : "Boulogne est un club important dans le football français qui a l'habitude d’être dans le monde professionnel. Ça fait un petit moment maintenant qu’il sont en National et ça a toujours été une grosse équipe à ce niveau. On rêvait tous d'affronter le PSG ou l'Olympique Lyonnais mais au final c’est Boulogne. On peut y croire ! Ce match se jouera chez nous et ils sont actuellement mal classés, ils ne sont donc peut-être pas en confiance. On a notre carte à jouer."

On ne va pas avoir peur d'eux, ça ne servirait à rien - Quentin Martin

Quentin MARTIN (défenseur) : "Ce sera compliqué. Boulogne veut se montrer aussi et après avoir sorti Marseille, on sait qu'on va forcément être attendus. Ils vont travailler sur nous mais on va aussi travailler sur eux. Ça va être à nous de bien bosser pendant les semaines à venir, de bien travailler sur ce match et on va essayer de tout faire pour créer l'exploit et faire rêver le peuple catalan un tour de plus. Aller en quarts-de-finale ce serait énorme, ce serait vraiment énorme.

Ça reste une équipe de National, il ne faut pas qu'on se voit plus beaux ou plus grands même si on a éliminé Marseille. On doit passer ce tour car c'est désormais la seule compétition pour nous. Boulogne continue de jouer chaque week-end, nous non malheureusement. On va bosser, on va serrer les dents et on ne va pas avoir peur d'eux, ça ne servirait à rien."

Ça peut être magnifique pour le club et la ville - Damien Graves

Damien GRAVES (gardien de but) : "Ce n'est pas un tirage facile car ça reste une belle équipe de la troisième division française. Ça va être un bon match à jouer, on a toutes nos chances pour se qualifier. Il y a encore un exploit à faire et ça peut être magnifique pour le club et la ville. On est peut-être un peu déçus de ne pas jouer contre un gros club de Ligue 1 mais ce n'est peut-être pas plus mal. On aura nos chances et on va essayer d'être prêts et on sera prêts !

C'est déjà une très bonne chose de recevoir. C'est super de jouer un huitième de finale de coupe de France à domicile. C'est sûr que le tirage n'est pas aussi prestigieux que de jouer face à l'Olympique de Marseille mais c'est le destin. Il y a peut-être une nouvelle page à écrire et elle peut être encore plus incroyable que la précédente.

On a senti de bonnes ondes à Brutus - Jordi Delclos

Jordi DELCLOS (directeur sportif) : "C'est une satisfaction ce tirage, étant donné qu'on joue de nouveau en terre catalane. On espère qu'on arrivera à avoir une petite jauge de supporters mais ça reste un bon tirage. Cette équipe de Boulogne est en difficultés dans son championnat. Elle évolue au-dessus de nous mais les débats vont s'équilibrer vu que ce match se jouera chez nous et on aura donc toutes nos chances.

On verra pour le lieu du match. On avait eu l'accord de jouer contre l'OM à Saint-Michel donc ça reste une hypothèse mais on a aussi senti de bonnes ondes à Brutus, c'est le staff technique qui décidera où on jouera."