Les joueurs de Jura Sud attendent l'AS St-Etienne de pied ferme

Il ne reste plus qu'une journée aux joueurs de Jura Sud pour peut-être créer l'exploit en 16e de finale de la Coupe de France. Ce dimanche, ils affrontent l'AS St-Étienne, équipe de Ligue 1, à Louhans en Saône-et-Loire. Trois divisions séparent les deux équipes. Une victoire des Jurassiens serait donc une belle opération. Pour cela, ils se sont entraînés et ont répété quelques principes de jeu, le 31 décembre et le 1er janvier. Le réveillon de la Saint-Sylvestre a donc été calme pour les footballeurs de Nationale 2.

Les joueurs et le coach croient en leurs chances

Depuis leur dernière victoire contre St-Denis de la Réunion, les Jurassiens sont sur une bonne lancée et ils espèrent bien réitérer l'exploit de 1998. Cette année là, Jura Sud avait éliminé les Verts, 1-0 en 8e tour de la Coupe de France. Pour réussir à battre, les 20e de Ligue 1, ils vont devoir entrer tout de suite dans le match. "Il faut éviter de prendre un but dès le début. Plus nous allons tenir, plus nous aurons confiance", confie Ludovic Faucher, milieu de terrain.

Saint-Etienne n'est pas bien du tout en ce moment. Si on marque en premier, ils vont beaucoup douter parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. - Ludovic Faucher

Valentin Guichard, entraineur de Jura Sud Foot. © Radio France - Claude Bruillot

Si la victoire n'est pas au bout des 90 minutes, les Jurassiens veulent dans tous les cas réaliser une belle prestation devant les 5.500 supporters qui seront présent au stade de Bram à Louhans. "Cette saison, nous avons un peu tout vécu. Lors du match du 8e tour de coupe de France, nous avons ouvert le score, puis nous avons été menés, avant de finalement gagner. On est une équipe qui ne lâche rien", avoue Damien Andrey, milieu de terrain.

Tous les joueurs, souvent passés par des centres de formation de club de Ligue 1 ou de Ligue 2, ont conscience de jouer un match exceptionnel. Tous espèrent voir la magie de la Coupe de France opérer.

Le match est à suivre en direct et en intégralité ce dimanche 2 janvier à partir de 18h30 sur l'antenne de France Bleu Besançon.