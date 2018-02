Ils passeront la soirée en famille, à la maison. Pas dans un hôtel de la région parisienne. Ainsi en a décidé Rudi Garcia. Les joueurs de l'OM ne partiront qu'en "dernière minute" pour rallier la capitale, quelques heures avant d'affronter le PSG

L'OM, à la différence de Paris, a joué cette semaine en Coupe d'Europe : à Braga au Portugal (qualification obtenue pour les 8e de finale de la compétition). Et les joueurs ont dormi sur place après la rencontre, pour soigner la récupération physique. Ils ne sont rentrés que le vendredi.

"Ce programme ? Pas très important (..) On est parti 3 jours au Portugal. On avait demandé à jouer à 19h, on nous a fait jouer à 21h. On n'avait pas envie de rentrer à 5h du matin : pour le match au Parc ça aurait été préjudiciable, on n'aurait pas été bien du tout. On est resté là-as. On ne peut pas laisser les joueurs une semaine en dehors de chez eux. Les joueurs récupèreront mieux en ayant la tête à autre chose qu'à.. ce match trop médiatisé" Rudi Garcia