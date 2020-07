Les joueurs de la Berrichonne Football en stage intensif de préparation

Petit à petit, le retour sur les pelouses de Ligue 2 de football se précise. Pour la Berrichonne de Châteauroux, le championnat reprendra le 22 août, avec un déplacement à l'AC Ajaccio. Afin d'être prêt physiquement, tactiquement et techniquement, le club castelroussin organise un stage intensif de préparation, à Vichy dans l'Allier. Les joueurs sont attendus sur place ce lundi après-midi et vont y rester jusqu'au samedi 1er août.

Un groupe au complet avec Boukari et Sunu

Les joueurs castelroussins ont repris l'entraînement depuis la fin juin. Mais pour poursuivre la montée en puissance athlétique, de nombreuses séances de travail sont prévues tout au long de cette semaine. Les trois recrues estivales (Amir Nouri, Leandro Morante et Ibrahim Cissé) font partie du groupe de 28 joueurs convoqués. On y retrouve aussi Razak Boukari et Gilles Sunu, les deux attaquants de retour de blessure.

Cette semaine bien occupée se terminera par une rencontre amicale. Les footballeurs de la Berri affronteront l'US Orléans, tout juste relégué en National. Le match se jouera samedi 1er août, à Nouan-Le-Fuzelier (Loir-et-Cher), à 18h. Théoriquement, il y aura du public mais ce n'est pas encore confirmé avec certitude.