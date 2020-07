Les joueurs de Quevilly Rouen Métropole ont repris l'entraînement ce lundi

Les joueurs de QRM sont de retour sur la pelouse ! Premier entraînement ce lundi hier au stade Lozai en présence du tout nouveau coach Bruno Irles (en remplacement de Manu Da Costa). Une séance organisée pour évaluer l'état physique des joueurs. L'effectif est largement renouvelé pour la saison de National qui arrive. Pour le moment, le club compte huit nouveaux. Seuls cinq joueurs de la saison 2019/2020 sont toujours présents. Le club veut rebondir après sa 14e place au classement cette saison.

Les joueurs de QRM en plein entraînement au stade Lozai © Radio France - Flavien Groyer

"Mon ambition est de redonner de l'ambition à QRM"

"Il y a eu une très belle page écrite par Manu Da Costa. Depuis deux ans, ça patinait un peu" confie le nouveau coach venu de Pau. "L'ambition c'est d'ouvrir une nouvelle page et de redonner de l'ambition à QRM". Bruno Irles ne veut pas s'emballer, pas question de penser à la première place de National ou à la montée en Ligue 2 : "Une équipe, ça ne prend pas comme ça. Les joueurs se découvrent. Il va falloir que cela prenne mais il n'y a pas de recette miracle. Il y a un facteur que beaucoup de monde oublie et qui est primordial, c'est le temps. On a de l'ambition mais on ne peut pas faire n'importe quoi". Une méthode qui pourrait fonctionner : Bruno Irles a emmené le club de Pau jusqu'en Ligue 2 la saison dernière.

Premier de National ? Je ne suis pas utopiste - Bruno Irles

"Les joueurs ont tous des connexions"

Pour créer une cohésion, le nouveau coach a tout prévu : de nombreux joueurs se connaissent déjà. Un exemple parmi d'autres : le jeune défenseur Sami Belkorchia, nouvelle recrue, connait bien Ottman Dadoune. Les deux joueurs ont évolué ensemble à Villefranche-sur-Saône : "Ça aide. Quand on connait quelqu'un à l’extérieur, sur le terrain ça se passe bien" selon Sami Belkorchia. "Pour nous, les nouveaux vont nous donner un nouvel élan, c'est une nouvelle ère" poursuit son coéquipier Lucas Toussaint qui entame sa troisième saison à Quevilly.

Mais comme le dit le coach lui-même, un groupe soudé se révèle dans les bons mais surtout dans les mauvais moments : "La bonne ambiance, on la verra quand on perdra un match à domicile, quand on fera deux matchs nuls de suite. C'est dans la difficulté qu'on voit un bon groupe".

Le premier test pour la nouvelle équipe ? Le 18 juillet prochain. QRM affrontera Caen, club de Ligue 2, en match amical.