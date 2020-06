Les joueurs du DFCO (enfin) de retour au centre d'entraînement

Jour de rentrée pour les joueurs du DFCO, mercredi 24 juin 2020, après trois mois loin du centre d'entrainement des Poussots, à cause du coronavirus et du confinement. Ils ont subi des tests médicaux, dont des dépistages pour la Covid-19, avant un premier entrainement sur la pelouse jeudi.

Mercredi 24 juin 2020, D-Day pour les joueurs du DFCO. Après plus de trois mois loin du centre d'entrainement, à cause de la crise sanitaire, ils ont enfin pu faire leur retour aux Poussots. Des arrivées échelonnées, toutes les 20 minutes, pour éviter les contacts. C'est le gardien de but Alfred Gomis qui arrivé le premier. Une journée consacrée à des tests médicaux, pour le coronavirus avec tests PCR (dans le nez) et sérologiques (prise de sang). Les résultats seront connus dans les 24 heures, a indiqué le club à France Bleu Bourgogne. Le premier entraînement aura lieu à huis clos jeudi 25 juin, à 17 heures, avec des joueurs divisés en plusieurs groupes.

Des retours, une arrivée !

Quelques visages familiers de la saison dernière ne sont pas là pour cette reprise. Exit Florent Balmont, qui a quitté le club après sa retraite, pas de Bryan Soumaré, prêté au FC Sochaux, pas non plus de Stephy Mavididi ou de Jhonder Cadiz, partis après une année en prêt. Un nouvel arrivant : Aurélien Scheidler, arrivé l'hiver dernier d'Orléans (Ligue 2) mais qui était resté en prêt là-bas. On a également aperçu des jeunes aux Poussots : Ahmad Ngouyamsa, Wility Younoussa, Enzo Loiodice - de retour de son prêt en Angleterre, Thomas Roche ou Amir Arli .