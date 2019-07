Les joueurs du DFCO ont repris l'entraînement

Dijon, France

Quelques ateliers et une séance de gainage, voilà ce qui attendait les joueurs dijonnais pour leur premier entraînement. Ils ont pu découvrir les méthodes de Stéphane Jobard et de son staff. Mais le nouvel entraîneur du DFCO, ancien adjoint d'Olivier Dall'Oglio entre 2012 et 2018, connaît bien la maison.

Stéphane Jobard, le nouvel entraîneur du DFCO. © Radio France - Lucas Martin-Brodzicki

"Je connais bien les hommes et les joueurs donc il y avait peu d'inconnues. Ma fonction change mais il n'y a pas de métamorphose de ma part. L'idée, c'est de garder de la proximité avec les joueurs." Stéphane Jobard souhaite assurer le maintien le plus vite possible cette année : "ce qu'ils ont fait l'année dernière était extraordinaire. Renverser la situation comme ils l'ont fait était quelque chose d'exceptionnel. Et comme toute chose exceptionnelle on va éviter de le répéter, pour avoir un maintien beaucoup plus tranquille."

Compléter l'effectif est une priorité

L'entraîneur souhaite disposer d'un effectif de 24 joueurs : "aujourd'hui on en a 18. On va privilégier la qualité à la quantité. On fonctionne en parfaite harmonie avec le recrutement et le président." La recrue Mama Baldé, qui dispute actuellement la Coupe d'Afrique des Nations, ne devrait pas reprendre l'entraînement avant trois semaines. Stéphane Jobard souhaite aussi conserver Wesley Saïd, et a digéré les départs de Valentin Rosier Chang-hoon Kwon.

Côté certitude, il pourra compter sur l'expérience de Florent Balmont, 39 ans. Le joueur est apparu souriant et motivé : "On était tous content de se retrouver. On a tous envie de s'y mettre et de vivre une meilleure saison que l'année dernière."