Les joueurs du FC Metz présentent le trophée de Ligue 2 à leurs supporters

Metz, France

"On est les champions !" A ce chant, on sait tout de suite pourquoi 300 supporters du FC Metz sont venus féliciter leur équipe ce samedi matin sur le parvis de l'hôtel de ville à Metz. Après une dernière réussie à Saint-Symphorien, ils étaient nombreux à avoir fait la fête, et tout autant à braver le sommeil pour saluer une dernière fois les Grenats cette saison.

Des remerciements

Cette saison, l'osmose n'a pas eu l'air de se faire parfaitement entre joueurs et supporters. Mais désormais, tout est pardonné selon les plus grands fans. "Ils ont fait une très bonne saison, magnifique. Il se sont battus jusqu'au bout, y compris pour Frédéric Antonetti", se réjouit Roger. Les écharpes et banderoles étaient alors de sortie pour l'occasion, de même que les fumigènes et les pétards.

De l'attente, puis l'explosion

Auparavant, les joueurs étaient reçus par Dominique Gros, le maire de Metz, pour une cérémonie. Les supporters patientaient donc en bas en appelant leurs joueurs préférés : Cohade, Oukidja, Delaine, Diallo notamment ont la cote. C'est finalement le capitaine Renaud Cohade qui s'affichera en premier sur le balcon de l'hôtel de ville avec le trophée de Ligue 2. Alexandre Oukidja se payera deux apparitions devant les fans, et Victorien Angban a pris le micro pour chauffer la foule. "C'était sympa, même s'il y aurait pu avoir plus de monde", explique Christophe. "Mais c'est le matin et il y a eu la fête la veille au stade avec tout le monde", complète-t-il. Les supporters grenats n'ont en tout cas pas regretté le lever prématuré malgré une nuit de fête...