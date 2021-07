Les joueurs du LOSC vaccinés contre le Covid par les équipes du centre hospitalier de Roubaix

Une équipe mobile du centre hospitalier de Roubaix s'est installée jeudi au domaine de Luchin, le siège et centre d'entraînement du LOSC. Les professionnels de santé ont ainsi pu vacciner contre le Covid-19 quarante-deux personnes: les joueurs de l'équipe lilloise et leurs familles ainsi que le staff et les membres du personnel. Yusuf Yazici, Zeki Celik et Tiago Djalo ont même immortalisé la scène devant un photographe.

L'opération sera reconduite au mois d'août.

Le club invite les supporters à en faire autant, pour qu'ils puissent retrouver leur équipe. Le premier match de championnat est prévu le week-end du 8 août avec une rencontre sur le pelouse du FC Metz. Les champions de France retrouveront leur public au Stade Pierre Mauroy le 15 août pour la réception de l'OGC Nice.