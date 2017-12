Les joueurs du Mans FC ont appris dans l'avion le nom de leur futur adversaire

Les footballeurs manceaux sont rentrés au Mans ce mardi midi. Fatigués mais heureux, les Sang et Or sont satisfaits d'affronter Lille, une équipe de ligue 1, en 1/32e de finale de la coupe de France. C'est le commandant de bord qui leur a annoncé la bonne nouvelle, en plein vol.

Les traits sont tirés à la descente du bus. Les joueurs du Mans FC viennent d'enchaîner 11 H de vol et 3 heures de route. La température à Paris flirtait avec le zéro, loin des 30 degrés enregistrés lundi sur l'île de la Réunion. " On savait que le retour serait dur" admet Stephen Vincent, l'un des attaquants du Mans FC. " Mais bon, on s'acclimate vite, et puis on est super heureux de tirer une équipe de ligue 1. C'est çà la magie de la coupe de France : que les joueurs amateurs puissent défier des Pros !"

C'est le commandant de bord qui nous a appris la bonne nouvelle

Richard Déziré, l'entraîneur du Mans FC, à la descente du bus, entouré de ses joueurs © Radio France - yann lastennet

La bonne nouvelle, les Sarthois l'ont apprise dans l'avion." C'est le commandant de bord qui nous a annoncé le nom de notre adversaire" sourit l'entraîneur Richard Déziré. "il était 1 heure mois le quart, soit plusieurs heures après le tirage en métropole. Il n' y a pas eu d'effusion mais une grande satisfaction d'avoir atteint ce stade de la compétition. Pour nous c'était un objectif prioritaire. Affronter une équipe de ligue 1, c'est la cerise sur le gâteau. On essaiera de donner le maximum et d'amener le maximum du monde au stade. On a vu que Lille était en difficulté avec le départ de l'entraîneur Marcelo Bielsa. Est-ce que ce sera le même effectif en janvier ? Est-ce qu'il y aura des départs et des arrivées dans cette équipe lilloise? On verra. On aura bien le temps d'en reparler. La priorité maintenant ce sont les 3 matches à disputer en championnat avant ce tour de coupe. Le prochain rendez-vous, c'est samedi face à Limoges".

Paul Lemonnier, le défenseur manceau, a déjà affronté une équipe de ligue 1 en coupe. Et quelle équipe puisque c'était Marseille qu'il avait défié avec l'US Granville. "C'est un match gravé dans ma mémoire. Ce quart de finale contre l'OM, on m'en parle encore. Il ne faut pas trop respecter les joueurs professionnels même s'ils sont évidemment plus forts que nous. Comme les pros, nous sommes passés par des centres de formation. Eux ont réussi à franchir le cap, pas nous. Alors on a envie de leur montrer que, malgré tout, nous ne sommes pas des manchots !"

Les supporters manceaux se réjouissent de voir une équipe de ligue 1 au MMArena © Radio France - yann lastennet

Les supporters manceaux, eux, sont ravis ! Bernard et André ont accueilli les joueurs à la descente du bus. "Pour moi c'est super car si on perd, on n'aura pas de regrets mais si on gagne, on fera la Une" se réjouit Bernard, bonnet du Mans FC vissé sur la tête. "J'aurais préféré un Saint Etienne - Le Mans mais bon ils n'étaient pas dans le même groupe donc c'était foutu !". André affiche un large sourire. "Pour nous supporters c'est un rêve. Le LOSC, c'est un bon tirage. Pourquoi on ne les battrait pas ? Ce sera la fête au MMArena. Il y a un renouveau au Mans FC. Les gens de mon âge se demandaient si ils reverraient une équipe de ligue 1 au MMArena. C'est Noël ! Je crois peut-être au père Noël mais j'y crois".

Le dernier match officiel du Mans FC contre équipe de ligue 1 remonte au 11 janvier 2012. Une défaite 1 à 0 contre Lorient en quart de finale de la coupe de ligue.