Ligue 1 : les joueurs du Stade de Reims reprennent l'entraînement sur les terrains

Après plus de trois mois éloignés des pelouses, les joueurs du Stade de Reims ont repris le chemin de l'entraînement ce lundi 29 juin. L'entraîneur David Guion et le staff du club ont prévu huit semaines de préparation très progressives.

Ils avaient déjà retrouvé le centre de vie Raymond Kopa la semaine dernière. Mais les joueurs du Stade de Reims ont passé un nouveau cap ce lundi 29 juin, avec un retour sur les terrains d'entraînement et les premiers exercices avec ballon depuis le 13 mars dernier. Huit semaines de préparation attendent maintenant les Rouges et Blancs, avant la reprise de la ligue 1, le 23 août.

L’entraîneur David Guion et les membres du staff prévoient une préparation en deux phases pour les joueurs. La première durera quatre semaines et sera ponctuée de plusieurs matchs amicaux (le premier face à l'ESTAC jeudi 9 juillet au centre de vie Raymond Kopa) et d'un stage de pré-saison au Touquet, comme tous les ans. L'objectif est clair : reprendre doucement pour que les joueurs retrouvent une bonne forme physique.

Je ne tiens pas compte d'une éventuelle qualification en coupe d'Europe - David Guion

La deuxième phase, après un petit repos accordé aux joueurs, devrait débuter en août. Les Rémois affronteront à nouveaux quatre équipes en amical, avant de repartir en stage de pré-saison. La destination, cette fois, n'est pas connue. "Cette deuxième étape servira aux détails, l’affûtage et la préparation de l'équipe", précise David Guion.

Pour le coach rémois, ce calendrier de préparation n'a pas été pensé en fonction d'une possible qualification du Stade de Reims en Ligue Europa. Pour rappel, les Rémois seront qualifiés pour cette compétition si le Paris-Saint-Germain remporte la coupe de France et la coupe de la Ligue fin juillet. "Il ne faut pas manquer de respect ni à Saint-Etienne, ni à Lyon. Les finales sont toujours difficiles et il peut se passer plein de choses. On va attendre que ces matchs se jouent et ensuite nous penserons à autre chose."

Un cas de Covid-19 au Stade de Reims

Une personne a été contaminée au virus du Covid-19 au sein du club rémois. Le Stade de Reims ne communique pas sur l'identité de cette personne ni son rôle au club.

Un point sur le mercato

Côté transferts, le Stade de Reims a déjà finalisé plusieurs dossiers. D'abord Wout Faes, le défenseur belge qui avait déjà signé en janvier dernier, a rejoint le groupe. "Il sera rejoint rapidement par un compatriote belge", selon David Guion. Les bruits de couloirs parlent notamment de Thibault de Smet. Le latéral gauche de Saint-Trond remplacerait numériquement Hassane Kamara, transféré à Nice.

Le Stade de Reims a aussi confirmé l'accord avec Everton pour l'attaquant écossais Fraser Hornby. Il devrait rejoindre la Champagne d'ici quelques jours.

Les joueurs rémois Boulaye Dia et Axel Disasi disposent tous les deux d'un bon de sortie s'ils le souhaitent.