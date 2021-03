Les joueurs étrangers du Stade de Reims face à un vrai casse-tête sanitaire

C'est une situation inédite, comme toutes celles enfantées par la crise sanitaire depuis plusieurs mois maintenant. Le prochain rassemblement international prévu du 22 au 30 mars pourrait mettre en grande difficulté les clubs de Ligue 1 de football, dont le Stade de Reims. Depuis le 18 janvier dernier, de nouvelles mesures qui s'appliquent à tous les voyageurs, y compris Français, qui viennent en France en provenance d'un pays étranger à l'exception des Etats membres de l'Union européenne, par voie maritime ou aérienne doivent s'engager sur l'honneur par écrit , à s'isoler pour une durée de 7 jours. Aucune dérogation n'est permise à ce jour, y compris pour les sportifs professionnels. Et cette situation pourrait sérieusement compliquer le départ des joueurs étrangers du Stade de Reims. Potentiellement, cela pourrait concerner 10 joueurs (voir ci-dessous) selon s'ils sont sélectionnés ou pas. Dix joueurs qui en théorie, à leur retour sur le territoire, devraient donc observer ces 7 jours d'isolement. Petit problème, les retours se feront dans la semaine du 29 au 2 avril et le match de la 31e journée de Ligue 1 entre le Stade de Reims et le Stade Rennais est programmé le week-end du 3 et 4 avril.

Ce casse-tête, l'entraîneur et les dirigeants du Stade de Reims l'ont identifié depuis longtemps. Et évidemment, le club rémois n'est pas le seul concerné par ce problème. "On a commencé à en parler avec les joueurs" reconnait l'entraîneur rémois David Guion. "C'est assez complexe entre les autorisations, ceux qui ont besoin d'accords, donc on a présenté la situation aux joueurs. Mais je ne veux pas que des joueurs partent et que je ne puisse pas les utiliser contre Rennes à la sortie de la trêve internationale. Donc on va voir comment la FIFA va réglementer tout çà".

Pour l'instant, la FIFA a autorisé les clubs à s’opposer au départ de leurs joueurs en sélection, ce qui habituellement n'est pas possible. Mais comment interdire à un joueur de rejoindre sa nation pour disputer des matches très importants en vue de se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar ou pour la Coupe d'Afrique des Nations ? Le report de la 31e journée de Ligue 1 est une possibilité mais le calendrier de la Ligue 1 est déjà très serré et pareille option paraît compliquée. Une dérogation du Ministère de la santé et des Sports et assez peu probable. Dans son édition de dimanche dernier, le journal L'Equipe évoquait l'opportunité de rapatrier les joueurs par jet privé afin de prouver aux autorités françaises que ces derniers ne seront pas en contact avec le reste des populations sur des lignes régulières. Mais clairement, le Stade de Reims n'a pas les moyens d'affréter des jets privés aux quatre coins du globe, comme beaucoup de clubs de Ligue 1 d'ailleurs, déjà impactés par la crise sanitaire. La seule option idéale, serait un report de ces matches de qualifications, comme cela vient d'être acté en Amérique du Sud où il est vrai, la situation et la politique sanitaires sont différentes. La FIFA ne semble pas aller pas dans cette direction en Europe, en tout cas pour l'instant. Dernière option, que le Stade de Reims, employeur exclusif du joueur, interdise à leurs internationaux de quitter la France. Une mesure qui pourrait mal passer et certainement de dernier recours car les joueurs sont toujours attachés à leur sélection. Dans les prochains jours, la Ligue de Football Professionnel, les clubs et les instances internationales devraient adopter une position afin de trouver une solution à ce véritable casse-tête. D'autant que les sélections vont commencer à être communiquées aux clubs qui vont très vite estimer l'ampleur de la difficulté selon le nombre de joueurs retenus en équipe nationale.

Les joueurs rémois étrangers concernés (sous réserve qu'ils soient sélectionnés) :

Predrag Rajkovic (Gardien - SERBIE)

Le gardien serbe a trois matches de qualifications pour la Coupe du Monde 2022 à son programme : Serbie - Irlande (24 mars), Serbie - Portugal (27 mars) et Azerbaïdjan - Serbie (30 mars). Il est devenu un pilier de sa sélection. La Serbie n'étant pas dans l'Union Européenne, le gardien rémois serait donc concerné par la mesure d'isolement de 7 jours à son retour sur le territoire.

Yunis Abdelhamid (Défenseur - MAROC)

Le capitaine rémois n'a pas été sélectionné avec le Maroc lors des deux derniers rassemblements en octobre et novembre. Mais ses bonnes performances pourraient lui rouvrir la porte de sa sélection, dont il a été aussi le capitaine. Au programme du Maroc, deux matches qualificatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022 (CAN) : Mauritanie - Marco (22 mars) et Maroc - Burundi (30 mars)

Ghislain Konan (Défenseur - CÔTE D'IVOIRE)

Pas toujours retenu, car encore en délicatesse avec son dos, Ghislain Konan n'en n'est pas moins très attaché à sa sélection, rare moment où il à l'occasion aussi de retrouver sa famille et ses origines. Deux matches de qualifications pour la CAN 2022 au programme : Niger - Cote d'Ivoire et Cote d'Ivoire - Ethiopie (30 mars)

Arber Zeneli (Milieu - KOSOVO)

Régulièrement sélectionné, il fait parti des joueurs importants de sa sélection. Le Kosovo n'est pas un pays de l'Union Européenne, la règle des 7 jours s'appliquerait donc pour Arber Zeneli. Le Kosovo disputera deux matches de qualification pour la Coupe du Monde 2022 : Kosovo - Suède (28 mars) et Espagne - Kosovo (31 mars)

Valon Berisha (Milieu - KOSOVO)

Le milieu rémois est exactement dans la même situation que son compatriote Arber Zeneli avec le même programme.

Marshal Munetsi (Milieu - ZIMBABWE)

Pas toujours titulaire avec Reims, Marshall Munetsi n'en n'est pas moins écarté de sa sélection qui elle aussi va avoir deux matches de qualification pour la CAN 2022 à disputer : Botswana - Zimbabwe (22 mars) et Zimbabwe - Zambie (30 mars)

Moreto Cassama (Milieu - GUINEE BISSAU)

Il est désormais régulièrement appelé avec la Guinée-Bissau depuis qu'il a pris ses marques dans le 11 de David Guion. Avec également pour lui, deux matches de qualification pour la CAN 2022 au programme : Eswatini - Guinée-Bissau (22 mars) et Guinée-Bissau - Congo (30 mars)

Moussa Doumbia (Milieu - MALI)

Moussa Doumbia est un joueur important de la sélection malienne avec deux matches au programme, toujours en qualification de la CAn 2022 : Guinée - Mali (22 mars) et Mali - Tchad (30 mars)

Boulaye Dia (Attaquant - SENEGAL)

Il vient de débuter avec la sélection sénégalaise, fort de sa belle entame de saison avec le Stade de Reims. Comme les autres nations africaines, les Selegalais disputeront deux matches de qualification pour la CAN 2022 : Congo - Sénégal (22 mars) et Sénégal - Eswatini (30 mars)

El Bilal Touré (Attaquant - MALI)

Il a fait ses grands débuts dans la sélection malienne à la fin de l'été dernier, et malgré son jeune age, il s'impose comme un élément important de l’attaque de sa sélection. Il aura le même programme que Moussa Doumbia.

Les joueurs rémois étrangers qui ne sont pas concernés car dans la zone UE (si sélectionnés) :