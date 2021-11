Les joueuses de l'USO foot qui étaient bloquées au Soudan sont rentrées et ont repris l'entrainement

Retour sur le terrain au stade de La Source pour les footballeuses de l'US Orléans. Les 5 joueuses de l'équipe nationale d'Algérie et leur entraineur, qui ont vécu le coup d'état au Soudan sont enfin rentrées. Et elles ont retrouvé leurs coéquipières. Entre joie et soulagement.

Les footballeuses de l'USO étaient au complet à l'entrainement, ce mardi matin. Le groupe prépare son prochain match de championnat qui aura lieu samedi soir à domicile, contre Lens. Et les 5 joueuses de la sélection algérienne qui s'étaient retrouvées bloquées au Soudan, avec leur entraineur Farid Kebsi, lors d'un coup d'état il y a dix jours, sont rentrées à Orléans dimanche soir.

Soulagées d'être rentrées

Elles avaient quitté Khartoum la capitale soudanaise, samedi dernier (30 octobre) après avoir été confinées une semaine dans leur hôtel. Elles ont été évacuées par un avion direction Alger, où elles ont fait une courte escale avant de revenir en France. Ces cinq jeunes femmes, ont accepté de revenir sur ce qu'elles ont vécu.

Quatre des cinq joueuses de l'USO qui se sont retrouvées bloquées au Soudan suite au coup d'état - Lydie Lahaix

"Moi depuis mon retour j'ai le sourire, je suis super contente d'avoir retrouvé mes coéquipières" explique la gardienne Chloé N'Gazi. "Nous sommes vraiment un groupe soudé et nous leur avons manqué la semaine dernière donc là je pense que ça nous donne un truc supplémentaire, on a encore plus la hargne, l'envie de jouer pour l'équipe".

Nous étions en sécurité dans cet hôtel, c'est l'attente qui était longue

A ses côtés, la milieu de terrain Amira Ould Braham, elle aussi a le sourire et elle se souvient de ces six jours passés dans la capitale soudanaise. "On était à l'abri, on était à l'hôtel, il n'y avait pas de danger pour nous mais à la fin c'était un peu long. Rester enfermés ce n'est jamais simple, c'était surtout l'attente et l'impatience de se dire quand est-ce qu'on va rentrer, c'était ça le plus lourd, mais à partir du moment où nous sommes arrivés en Algérie, on savait qu'on allait rapidement rentrer en France".

A la question de savoir s'il y a un traumatisme par rapport à ce qu'elles ont vécu, Amira Ould Braham le dit, "il reste des traces oui parce que ce sont des expériences de vie mais ce ne sont pas des traces qui vont me marquer ou m'empêcher de jouer sur le terrain, non pas du tout".

De la joie à se retrouver sur le terrain après dix jours d'absence - Lydie Lahaix

Le discours de ses joueuses rassure Farid Kebsi. L'entraineur orléanais a vécu à leurs côtés ce coup d'état militaire, en tant que sélectionneur adjoint de l'équipe féminine d'Algérie. "Nous avions un groupe de 22 filles âgées de 18 à 25 ans, il fallait d'abord penser à elles et être dans la bienveillance. Nous pouvions facilement donner des nouvelles à nos proches et puis il fallait s'occuper, nous avons organisé chaque jour des séances d'entrainement avec les moyens qui étaient à notre disposition à l'hôtel" détaille le sélectionneur.

"C'était une situation inconfortable mais qui permet de garder les pieds sur terre et de se dire que l'on est quand même chanceux quand on voit ce qui se passe dans ce pays, on relativise sur nos petits soucis quotidiens" ajoute Farid Kebsi.

Ce genre d'événement cela peut renforcer un groupe

"Les joueuses qui étaient là-bas ont vécu dix jours ensemble, 24 heures sur 24, dans des conditions de doute, donc cela renforce les liens. Et les joueuses qui étaient ici (à Orléans) étaient forcément inquiètes pour leurs copines. Mais voilà aujourd'hui on se remet au travail c'est quelque chose qui maintenant fait partie du passé" analyse encore le coach.

"Les filles peuvent s'en servir peut-être pour se remettre en question pour ce qui leur arrive dans leur vie quotidienne, il faut s'en servir pour aller de l'avant. Mais là on est plus rivés sur notre match de samedi prochain que sur ce qui nous est arrivé. On va retrouver notre train-train quotidien et préparer au mieux ce match" conclue Farid Kebsi.

Prochain match des féminines de l'USO, ce samedi, à domicile, contre Lens - Lydie Lahaix

USO-Lens, au stade de La Source, ce samedi 6 novembre. Match de la 8 ème journée de D2 féminine. Coup d'envoi à 18 heures.