Les joueuses du Stade de Reims, privées de Delaune face au PSG, expriment leur colère

L'entraîneur de l'équipe féminine, Amandine Miquel, ne s'attendait pas à voir débarquer l'ensemble de ses joueuses lui succéder en salle de conférence de presse ce vendredi au centre de vie Raymond-Kopa à Bétheny, où elle était venue parler de la rencontre de ce samedi à Dijon, avant-dernière journée du championnat de Division 1. Les visages fermés, les joueuses se sont placées autour de leur capitaine, Rachel Corboz, qui a pris la parole en lisant ce communiqué : "Nous tenions aujourd'hui à venir en tant qu'équipe. Collectivement, nous avons décidé de ne plus participer aux conférences de presse pour le restant de la saison, vu la décision prise de jouer notre dernier match de championnat face au Paris Saint-Germain sur notre terrain synthétique [NDLR : au centre de vie Raymond-Kopa]. On nous avait donné le choix de jouer sur notre synthétique ou à Delaune. Un vote a été effectué dans l'équipe et nous avons choisi de jouer à Delaune pour plusieurs raisons : une récompense de notre bonne saison, pour le plaisir, pour le public, nos familles, nos amis et surtout l'image de la Division 1 Féminine. Les venues de grandes écuries comme le Paris Saint-Germain sont aussi l'occasion de mettre notre club et notre équipe en avant. Nous trouvons que notre vote et notre avis n'ont pas été respectés et c'est pour cela que nous tenions à venir, ici, en tant que groupe, pour vous expliquer notre décision de ne pas participer aux conférences de presse."

Pas le temps pour refaire les lignes sur la pelouse

Le match en question est celui de la 22e et dernière journée de Division 1 face au Paris Saint-Germain prévu ce mercredi 1er juin à 20h45 qui a finalement été programmé sur le terrain synthétique où les féminines disputent habituellement leurs rencontres, au centre de vie Raymond-Kopa. Si les joueuses déplorent une parole non tenue, elles regardent surtout les rencontres qui se disputent depuis jeudi 26 et jusqu'à dimanche 29 mai au Stade Delaune. Des rencontres dans le cadre des 100 ans du District de la Marne, entre finales de coupes départementales et plateaux de jeunes sur la pelouse du stade rémois. Elles pensaient pouvoir disputer leur match trois jours plus tard à Delaune. Mais le club et les techniciens en charge de la pelouse doivent engager une course contre la montre : comme chaque année, la pelouse doit être scalpée puis ressemée pendant la trêve estivale, entre deux saisons de Ligue 1. Ces opérations, menées par la société ID Verde qui gère les pelouses de Delaune et du centre de vie Raymond-Kopa, ont besoin de temps et débuteront ce lundi 30 mai. Un minimum de 7 semaines est nécessaire pour que la pelouse retrouve sa solidité et sa qualité, un peu plus serait même souhaitable. Et comme le Stade de Reims doit recevoir Brighton en match de préparation le samedi 23 juillet puis Villarreal le 30 juillet (dates non encore officialisées par le club), le temps presse. "Ce n'est pas la vraie raison" explique-t-on du côté du Stade de Reims. "Vu le traçage des lignes nécessaires pour les matchs organisés dans le cadre des 100 ans du District de la Marne, il n'était pas possible de préparer la pelouse pour mercredi. Et d'ailleurs, on a déjà montré par le passé que nous voulions organiser ces matches de football féminin de prestige à Delaune, mais là ce n'était pas possible". C'est en effet l'autre raison qui ne peut pas permettre à ce match de Division 1 Féminine de se disputer. De nombreux traçages ont été effectués et la pelouse va aussi souffrir et se détériorer avec plus de 400 jeunes et des dizaines de matchs ce week-end. Difficile d'envisager un match de haut niveau trois jours plus tard. Cette raison avancée n'est pas fausse, mais le besoin de "scalper" très vite la pelouse de Delaune pour la prochaine saison est aussi une priorité. D'ailleurs, ce match face au Paris Saint-Germain devait initialement se tenir le samedi 4 juin, mais la Fédération Française de Football a décidé il y a quelques semaines d'avancer l'intégralité de la journée au mercredi 1er juin. Il aurait été de toute façon peu probable qu'il se joue malgré tout à Delaune le 4 juin, au delà de ce problème de traçage et du passage des matchs du District de la Marne.

Un manque de communication ?

Les joueuses du Stade de Reims ont donc exprimé un vrai malaise ce vendredi, comme un ressenti d'un manque de reconnaissance, pour démontrer une nouvelle fois le fossé qui sépare entre le football masculin et le football féminin en France, à peine 3 ans après la Coupe du Monde organisée dans l'Hexagone. Cette histoire de vote interne pour jouer à Delaune semblait les contrarier dans ce qui ressemble aussi à un manque de communication entre le club et ses joueuses sur le sujet, car il est difficile de reprocher au Stade de Reims de mépriser son équipe féminine : un bâtiment exclusivement réservé à la section féminine sera inauguré dans les prochaines semaines. Mais il y a aussi l'approche de la future saison de Ligue 1 et le besoin de bien préparer la pelouse de Delaune pour la fin du mois de juillet qui ont pesé dans la balance.