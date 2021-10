Les joueuses et le coach des féminines de l'US Orléans, bloqués au Soudan, devraient rentrer ce samedi

Depuis ce dimanche, cinq joueuses et le coach de la D2 féminines de l'US Orléans sont bloqués à Kartoum, au Soudan, suite au coup d'état dans le pays. Les joueuses, avec la sélection algérienne, devaient affronter le Soudan en éliminatoires de la prochaine CAN. Tous devraient rentrer samedi.

Des nouvelles rassurantes des joueuses et du coach orléanais bloqués au Soudan. Depuis dimanche, cinq joueuses de l'US Orléans féminines et leur coach, Farid Kebsi, sont coincés au Soudan en proie à un coup d'Etat et confinés dans leur hôtel de Khartoum. Les filles, en sélection nationale avec l'Algérie, devaient disputer ce mardi soir le match retour de la coupe d'Afrique des Nations face au Soudan. Le match a été reporté après la prise de pouvoir par les militaires. Tous pourraient revenir par avion samedi en Algérie si tout se passe bien.

Un avion militaire probablement samedi

Depuis, Farid Kebsi et ses 5 joueuses algériennes ont l'interdiction de quitter leur hôtel et ne savent pas quand ils vont repartir. Christian Gauthier, le manager de l'USO féminine, que France Bleu Orléans a joint, a eu l'entraineur au téléphone ce mercredi matin. "Il s'inquiète surtout de son match de dimanche face à Lille car ils ne seront sans doute pas rentrés", explique-t-il, "on a demandé à la Fédération de reporter le match mais pour le moment on n'a pas trop de réponse".

Au niveau santé, tout va bien continue Christian Gauthier, mais ils ont pris un coup "au moral" parce qu'ils ne peuvent pas sortir de l'hôtel. "L'Algérie a demandé d'envoyer un avion militaire samedi et pour l'instant ils n'ont pas l'autorisation mais si tout se passe bien, ils devraient quitter le Soudan samedi", espère-t-il. On a appris ce mercredi matin que les vols vers et depuis l'aéroport de Khartoum doivent reprendre ce mercredi à 14h a annoncé le directeur de l'aviation civile à l'AFP. Les féminines doivent se déplacer à Lille ce dimanche pour la 7e journée de D2 féminines.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix