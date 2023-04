Les juniors du Clermont Foot en finale de la Coupe Gambardella

Le match le plus important du week-end pour le Clermont Foot ne sera pas la réception de Reims ce dimanche au stade Montpied pour la 33e journée de Ligue 1 mais la finale de la Coupe Gambardella ce samedi à 17h15 face à Monaco au Stade de France. Le maintien est assuré pour les aînés, un exploit à six journées de la fin du championnat, l'enjeu est la meilleure place possible au classement. Alors que les juniors ont la possibilité de marquer une grande page de l'histoire du club s'ils remportent cette finale.

C'est la première fois que les U18 - moins de 18 ans - vont en finale. La meilleure performance jusque là était un 16e de finale, perdu à Marseille. L'entraîneur de l'époque s'appelait Christophe Chastang, le meilleur buteur de l'histoire du club. Ce samedi c'est son fils, Colas, qui portera le maillot clermontois.

Du lycée au Stade de France

Sauf qu'avant d'aller au Stade de France, il a dû passer ce vendredi, avec deux de ses coéquipiers, un examen d'anglais pour préparer son bac. Les joueurs ont 16 ou 17 ans, ils sont nés en 2005 et 2006, ils rêvent tous d'être footballeurs professionnels mais les études restent la priorité.

À la sortie du lycée, tous les joueurs les attendaient dans le bus pour partir directement au Stade de France. L'équipe du Clermont Foot avait droit à un créneau de 30 minutes ce vendredi après-midi pour découvrir la pelouse qui les fait rêver, et mal dormir pour certains.

La rencontre se déroulera en lever de rideau de la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse, une tradition pour la Gambardella. Au coup d'envoi à 17h15, les tribunes seront vides, avant de se remplir peu à peu. Un environnement que ces jeunes joueurs ne connaissent pas et qu'il faudra maîtriser. Les clermontois ont eu un avant-goût lors de la demi-finale face à Rennes. Ils ont joué devant près de 8.000 personnes au stade Montpied, une première pour eux qui leur a fait perdre leurs moyens en début de match.

Les premières jeunes pousses du centre de formation partagé

Il ne faudra pas refaire la même erreur de se donner un but de handicap après cinq minutes. Même si les juniors de Monaco ne connaissent pas plus le Stade de France, le club a l'habitude d'arriver à ce niveau et l'entraîneur, Frédéric Barilaro, était déjà là pour les victoires de 2011 et 2016 (avec dans son équipe un certain Kylian Mbappé qui avait marqué deux buts en finale). L'ASM vise une cinquième victoire en Gambardella, ce qui en ferait le deuxième club du palmarès, devant l'AJ Auxerre et ses sept victoires.

Le Clermont Foot a lui un palmarès à ouvrir. Les moins de 18 ans de cette année sont la première génération issue du centre de formation partagé avec l'ASM. Il a été ouvert il y a six ans et le club récolte ses premiers fruits d'une politique à long terme. Sa réputation récente, en Ligue 1 et chez les jeunes, devrait faciliter le recrutement et offrir la possibilité de revivre ce genre d'épopée.