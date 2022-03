Les lensois fiers de voir leur coéquipier Jonathan Clauss appelé chez les bleus

C'est une grande première pour le lensois Jonathan Clauss. Le latéral des sang et or figure dans la liste des 23 joueurs dévoilée par Didier Deschamps. Et ses coéquipiers ont marqué le coup ce jeudi lors de l'annonce du sélectionneur.