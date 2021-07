Les Lillois ont pris la pose devant le trophée de champion de France du LOSC

Toute la journée de samedi, les Lillois étaient invités par la mairie et par le LOSC à venir admirer l'Hexagoal, le trophée de champion de France de football, remporté par le club la saison dernière. Photos et selfies étaient de rigueur.

Il y a un peu plus d'un mois, fin mai, le LOSC est devenu champion de France de football pour la quatrième fois de son histoire. Accompagnés du trophée de champion, l'Hexagoal, les Dogues avaient défilé le 24 mai dernier dans les rues de Lille, sous les yeux de milliers de supporters. Un mois plus tard, c'est dans une ambiance un peu plus calme, presque feutré, que les supporters ont pu voir de plus près le trophée, dans le grand hall de l'hôtel de Ville ce samedi 3 juillet.

Le trophée de champion de France était exposé dans le grand carré Pierre Mauroy © Radio France - Florent Vautier

"Magnifique...". Alexandre et Simon, deux amis, l'un avec le maillot époque titre de 2011, l'autre époque titre de 2021, ont des frissons alors qu'ils se prennent en photo devant le trophée. "On est content de voir le trophée de visu, on a eu l'info hier (vendredi), donc on est venu", dit Alexandre. Anthony, venu avec son fils Mathis, maillot floqué sur les épaules, est même ému : "C'est une belle initiative de la ville de Lille, c'est pas tous les ans qu'on voit un trophée comme ça !".

La famille Yilmaz (pas celle de Burak) est venue prendre sa petite photo © Radio France - Florent Vautier

Quelques minutes plus, tard, une famille débarque. Les trois enfants, trois garçons, portent tous un maillot floqué "Yilmaz", du nom de Burak Yilmaz, le Turc meilleur buteur du LOSC cette saison. Avec une lettre devant. Et pour cause, c'est leur nom de famille ! Le papa, Guner, se devait forcément de venir : "On demande souvent à mes fils si c'est leur cousin, leur oncle... et non ! Mais on est quand même très heureux de cette belle saison."

Sur le grand écran, des images de la saison victorieuse des Dogues défilent © Radio France - Florent Vautier

Mais impossible pour les supporters présents de ne pas penser à la saison prochaine, qui commencera début août. Et entre le départ de l'entraîneur du LOSC Christophe Galtier et de plusieurs joueurs majeurs, comme le gardien Mike Meignan, les passionnés des Dogues sont partagés : "C'est plutôt inquiétant", confie même Anthony. "Mais bon au LOSC on a l'habitude de perdre des joueurs". Du côté de Victor, on se veut un peu plus philosophe : "On profite encore. On verra dans un mois. Les professionnels ils se préparent pour la saison prochaine, nous les supporters je pense qu'on peut attendre encore se rappeler tout ces rêves".

Le 8 août, les footballeurs lillois affronteront Metz pour la première journée de Ligue 1. D'ici là, il faudra notamment trouver un nouvel entraîneur, mais aussi de nouvelles recrues.